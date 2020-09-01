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01 вересня 2020, вівторок, 22:47 7
Суспільство 2020-09-01T23:38:11+03:00
Українські Новини
Від Десантно-штурмових військ до морської піхоти: Міноборони показало нові емблеми українських військових

Від Десантно-штурмових військ до морської піхоти: Міноборони показало нові емблеми українських військових

Константин Долгий
ЗСУ, емблема військ, емблема, Українські військові, Символіка
Військовослужбовці ЗСУ отримали нові емблеми на комір і берети. Фото: echokieva.com
Військовослужбовці ЗСУ отримали нові емблеми на комір і берети. Фото: echokieva.com

Уже в найближчому майбутньому військовослужбовці деяких військових спеціальностей Збройних сил України отримають оновлені емблеми на коміри і берети. Про нові емблемах розповіли сьогодні під час брифінгу, сказано на сайті Міноборони, передають Українські Новини.

Невелика зміна сталося з так званій "зубчатці" військовослужбовців з вищого офіцерського складу. Раніше вона розташовувалася на погонах військового, проте тепер займе місце на комірі форми.

Зміни військової форми вищого офіцерського складу. Фото: mil.gov.uaЗміни військової форми вищого офіцерського складу. Фото: mil.gov.ua

У Міноборони наголосили, що таким чином вона повністю демонструватиме ранг військовослужбовця.

Разом з вищим офіцерським складом нові емблеми отримали військовослужбовці деяких військ і служб.

Так, бійці Десантно-штурмових військ носитимуть на комірах свого однострою такі ж емблеми, як і на беретах — крилатий парашут з накладеним на нього полум'яним мечем.

Зміна емблеми Десантно-штурмових військ ЗСУ. Фото: mil.gov.uaЗміна емблеми Десантно-штурмових військ ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

У Медичній служби ВСУ з емблеми прибрали "зірку життя". Як розповіли в Міноборони, в усьому світі цей знак є символом надання першої медичної допомоги, що у випадку з українськими медиками не зовсім відповідає дійсності, адже бійці Медичної служби крім надання медичної допомоги займаються лікуванням і реабілітацією постраждалих військовослужбовців.

З цієї причини оновлена ​​емблема Медичної служби містить жезл Ескулапа, який обвиває змія. До речі, таку ж емблему використовували солдати армії УНР в 1919 році.

Оновлена ​​емблема Медичної служби ВСУ. Фото: mil.gov.uaОновлена ​​емблема Медичної служби ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

Зазнала змін також і емблема частин радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки ЗСУ. З ініціативою про оновлення емблеми раніше виступили самі представники цієї військової спеціальності.

З слів військовослужбовців, стара емблема була менш читабельною. Крім того, вона несла в собі риси, характерні символіці частин російської армії.

Зміни в емблеми частин РЕБ і радіоелектронної розвідки ЗСУ. Фото: mil.gov.uaЗміни в емблеми частин РЕБ і радіоелектронної розвідки ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

Що стосується емблеми Військової служби правопорядку, то вона отримала лише незначні косметичні зміни: поле було зроблено прорізним і сама емблема отримала новий жовтий колір, так як гудзики і зірки на військовому одязі також виконані з металу аналогічного кольору.

Нова емблема Військової служби правопорядку ЗСУ. Фото: mil.gov.uaНова емблема Військової служби правопорядку ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

У Міноборони також представили нові емблеми чотирьох спеціальностей ЗСУ, які не отримали власних емблем у 2017 році.

Так, вперше в історії українських збройних сил свою власну емблему отримала армійська авіація. У США існує приказка: "Армійська авіація — це довга рука піхоти". А під довгою рукою піхоти мається на увазі спис. Саме тому емблема армійської авіації ЗСУ має вигляд окриленого вістря списа.

Емблема армійської авіації. Фото: mil.gov.uaЕмблема армійської авіації. Фото: mil.gov.ua

Новою емблемою можуть похвалитися і бійці морської піхоти, які з початку незалежності України не отримали власної емблеми, адже навіть до початку 2017 року форму морпіхів шилася за зразком морської піхоти СРСР і Росії.

Проте з введенням нового однострою ситуація змінилася, проте нової емблеми морські піхотинці так і не отримали. Подібну несправедливість в Мінобороні виправили розробкою емблеми у вигляді меча Сагайдачного і двох схрещених мушкетів, які накладені на стилізований якір.

Емблема морської піхоти. Фото: mil.gov.uaЕмблема морської піхоти. Фото: mil.gov.ua

Розроблена ще в 2003 році емблема для військово-топографічної служби ЗСУ виявилася вкрай вдалою, тому в Міноборони прийняли рішення залишити її без змін.

Емблема військово-топографічної служби ЗСУ. Фото: mil.gov.uaЕмблема військово-топографічної служби ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

Нову емблему також отримала Державна спеціальна служба транспорту України (ДССТУ). Сама служба перейшла в підпорядкування Міноборони в 2017 році.

З огляду на специфіку діяльності служби і завдання, які перед нею стоять, було прийнято рішення вибрати в якості емблеми "колесо Меркурія", накладене на понтонний якір. Подібна емблема розроблялася як проект для міністерства шляхів УНР в 1919 році, що вказує на історичну спадковість служби.

Эмблема ГССТУ. Фото: mil.gov.uaЕмблема ДССТУ. Фото: mil.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, Сили спеціальних операцій ЗСУ отримали нового командира, яким став генерал-майор Григорій Галаган.

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