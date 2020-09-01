У Києві зафіксували підвищений рівень забруднення повітря

Протягом минулого тижня стаціонарні пости Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі Києва. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні на сайті установи, передають Українські Новини. Протягом тижня, з 25 по 31 серпня, на 15-ти постах обсерваторії було здійснено понад 1,5 тис. проб повітря, які показали перевищення: Зважених речовин (пилу): в 1,1—1,3 рази на площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській і вулиці Каунаській. Діоксиду сірки: в 1,6—1,9 рази на площах Бессарабській, Перемоги та проспекті Перемоги; в 1,0—1,5 рази ще на семи постах міста. Оксиду вуглецю: в 1,1 рази на проспекті Перемоги. Діоксиду азоту: в 4,4-5,4 рази на площах Перемоги та Бессарабській, проспекті Перемоги; в 3,7-3,9 рази — на вулицях Каунаській, Олександра Довженка, Семена Скляренка, Оболонському проспекті, Деміївській площі, бульварі Лесі Українки; в 1,7-3,5 рази на всіх постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не виявлено. формальдегіду: в 2,0-2,2 рази — на площах Бессарабській, Перемоги, вулиці Довженка; в 1,2-1,9 рази — на всіх постах міста, за винятком проспекту Науки. "Порівнянні з попереднім тижнем, вміст забруднюючих речовин у повітрі міста знизився. Цьому сприяв циклонний характер погоди", — сказано в повідомленні. Згідно з даними Українського гідрометцентру, зазначають в обсерваторії, в найближчі кілька днів погода буде сприяти концентрації пилу і шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Київ очолив список найбрудніших міст планети.