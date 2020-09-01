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01 вересня 2020, вівторок, 21:07 5
Політика 2020-09-01T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві зафіксували підвищений рівень забруднення повітря

У Києві зафіксували підвищений рівень забруднення повітря

Константин Долгий
Київ, забруднення повітря, повітря, рівень забруднення повітря
Минулого тижня забруднення повітря в Києві перевищило допустимі норми. Фото: ДСНС
Минулого тижня забруднення повітря в Києві перевищило допустимі норми. Фото: ДСНС

Протягом минулого тижня стаціонарні пости Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі Києва.

Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні на сайті установи, передають Українські Новини.

Протягом тижня, з 25 по 31 серпня, на 15-ти постах обсерваторії було здійснено понад 1,5 тис. проб повітря, які показали перевищення:

Зважених речовин (пилу):

  • в 1,1—1,3 рази на площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській і вулиці Каунаській.

Діоксиду сірки:

  • в 1,6—1,9 рази на площах Бессарабській, Перемоги та проспекті Перемоги;
  • в 1,0—1,5 рази ще на семи постах міста.

Оксиду вуглецю:

  • в 1,1 рази на проспекті Перемоги.

Діоксиду азоту:

  • в 4,4-5,4 рази на площах Перемоги та Бессарабській, проспекті Перемоги;
  • в 3,7-3,9 рази — на вулицях Каунаській, Олександра Довженка, Семена Скляренка, Оболонському проспекті, Деміївській площі, бульварі Лесі Українки;
  • в 1,7-3,5 рази на всіх постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не виявлено.

формальдегіду:

  • в 2,0-2,2 рази — на площах Бессарабській, Перемоги, вулиці Довженка;
  • в 1,2-1,9 рази — на всіх постах міста, за винятком проспекту Науки.

орівнянні з попереднім тижнем, вміст забруднюючих речовин у повітрі міста знизився. Цьому сприяв циклонний характер погоди", — сказано в повідомленні.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, зазначають в обсерваторії, в найближчі кілька днів погода буде сприяти концентрації пилу і шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Київ очолив список найбрудніших міст планети.

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