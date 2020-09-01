Захист російськомовних та прийняття законів про мир, – Бойко висунув вимоги до влади

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що ключовими вимогами опозиціонерів до влади є зміна соціально-економічної політики в державі, повернення права голосу мешканцям Донбасу, захист російськомовних громадян, прийняття пакету "мирних законів" і припинення діяльності націонал-радикальних організацій.

Про це йдеться на оіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик акцентував, що соціально-економічна політика, яка проводиться владою, потребує негайних змін. "Ми повинні підтримувати людей, а не виконувати забаганки зовнішніх кредиторів і управлінців. Уряд, який не може забезпечувати права людей, повинен бути відправлений у відставку", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Також, за його словами, в країні постала загроза втрати частини державності. "Перш за все це стосується намагань Офісу Президента заборонити проведення виборів в абсолютно мирних, контрольованих Україною містах і селах Донецької та Луганської областей. 500 тис. наших громадян, які минулого року обирали чинного Президента, парламентарів, які перебувають у цій залі, сьогодні намагаються позбавити цього конституційного права. Ми будемо боротися за цих людей, за їхнє право на місцеве самоврядування", – сказав Юрій Бойко.

Третє, на що звернув увагу співголова фракції ОПЗЖ, – це порушення прав російськомовних громадян нашої країни. "Втілення закону про середню освіту, який ухвалений вже цим складом Верховної Ради всупереч обіцянкам про рівні права громадян, позбавляє можливості отримувати знання рідною мовою. Ми вже оскаржили антиконституційні освітні закони у Конституційному Суді і зробимо все, щоб захистити культурні права громадян і діти мали можливість вивчати ту мову, якою розмовляють у родинах", – наголосив народний депутат.

І парламенту нарешті пора перейти від балачок до дієвих кроків у питанні миру. "Наша фракція повністю підтримує перемир’я на Донбасі, але потрібні подальші кроки для досягнення стійкого миру. Фракція ОПЗЖ готова до прийняття законів, передбачених Мінськими угодами. І ми закликаємо весь парламент виконати свої обіцянки перед виборцями і відкрити шлях до миру в нашій державі, а відповідно – шлях до розвитку", – підкреслив Юрій Бойко.

Фракція ОПЗЖ наполягає на припиненні діяльності терористичних організацій в Україні. "Всі ці "азови", "національні корпуси", "центурії" повинні розглядатися як терористичні організації та бути заборонені, тому що їхня діяльність несе ганьбу для країни, лякає людей і створює хаос та некерованість в державі", – резюмував співголова ОПЗЖ.

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