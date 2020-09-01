підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 17:04 8
Верховна Рада і партії 2020-09-01T18:00:02+03:00
Українські Новини
Захист російськомовних та прийняття законів про мир, – Бойко висунув вимоги до влади

Захист російськомовних та прийняття законів про мир, – Бойко висунув вимоги до влади

Ірина Дорофейчук
Юрій Бойко, російська мова, ОПЗЖ, Мир на Донбасі
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що ключовими вимогами опозиціонерів до влади є зміна соціально-економічної політики в державі, повернення права голосу мешканцям Донбасу, захист російськомовних громадян, прийняття пакету "мирних законів" і припинення діяльності націонал-радикальних організацій.

Про це йдеться на оіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик акцентував, що соціально-економічна політика, яка проводиться владою, потребує негайних змін. "Ми повинні підтримувати людей, а не виконувати забаганки зовнішніх кредиторів і управлінців. Уряд, який не може забезпечувати права людей, повинен бути відправлений у відставку", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Також, за його словами, в країні постала загроза втрати частини державності. "Перш за все це стосується намагань Офісу Президента заборонити проведення виборів в абсолютно мирних, контрольованих Україною містах і селах Донецької та Луганської областей. 500 тис. наших громадян, які минулого року обирали чинного Президента, парламентарів, які перебувають у цій залі, сьогодні намагаються позбавити цього конституційного права. Ми будемо боротися за цих людей, за їхнє право на місцеве самоврядування", – сказав Юрій Бойко.

Третє, на що звернув увагу співголова фракції ОПЗЖ, – це порушення прав російськомовних громадян нашої країни. "Втілення закону про середню освіту, який ухвалений вже цим складом Верховної Ради всупереч обіцянкам про рівні права громадян, позбавляє можливості отримувати знання рідною мовою. Ми вже оскаржили антиконституційні освітні закони у Конституційному Суді і зробимо все, щоб захистити культурні права громадян і діти мали можливість вивчати ту мову, якою розмовляють у родинах", – наголосив народний депутат.

І парламенту нарешті пора перейти від балачок до дієвих кроків у питанні миру. "Наша фракція повністю підтримує перемир’я на Донбасі, але потрібні подальші кроки для досягнення стійкого миру. Фракція ОПЗЖ готова до прийняття законів, передбачених Мінськими угодами. І ми закликаємо весь парламент виконати свої обіцянки перед виборцями і відкрити шлях до миру в нашій державі, а відповідно – шлях до розвитку", – підкреслив Юрій Бойко.

Фракція ОПЗЖ наполягає на припиненні діяльності терористичних організацій в Україні. "Всі ці "азови", "національні корпуси", "центурії" повинні розглядатися як терористичні організації та бути заборонені, тому що їхня діяльність несе ганьбу для країни, лякає людей і створює хаос та некерованість в державі", – резюмував співголова ОПЗЖ.

Більше новин про: Юрій Бойко російська мова ОПЗЖ Мир на Донбасі

Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
Білоруси почали частіше їздити в Україну після президентських виборів 18:16
Гривня на міжбанку знизилася до 27,62 UAH/USD 18:12
Україна очікує поставки 665 тис. доз вакцин проти грипу 18:06
Ексмер Дніпра Іван Куліченко йде на вибори з "Нашим краєм" 17:57
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok