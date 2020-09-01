Омбудсмен Денисова виступила проти репресивного законопроекту "Про медіа"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова вважає, що скандальний законопроект "Про медіа" потребує суттєвого доопрацювання. У документі містяться такі, що суперечать одна одній норми, а деякі положення не відповідають європейським нормам. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

Так, Денисова надала свою позицію голові Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народному депутату Галині Третьякової. За словами омбудсмена, вона не підтримує зазначений законопроект, оскільки він потребує суттєвого редакційного доопрацювання.

У законопроекті, за твердженням Денисової, нечітко прописано, в яких випадках через суд, а в яких без рішення суду Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може вимагати блокування, скасування реєстрації та інших способів регулювання роботи онлайн медіаресурсів. У статті 62 наведено вичерпний перелік випадків, коли Національна рада приймає рішення про анулювання ліцензії без участі суду, але стаття 90 законопроекту їй суперечить.

Така неузгодженість створює умови для подвійного трактування норм і виборчого їх застосування.

"Можливість дострокового припинення повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після відповідних рішень Верховної Ради України і Президента України суперечить нормам Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС про аудіовізуальні медіа, які передбачають незалежність медіарегулятора і його юридичну відокремленість від урядових структур", - сказано в повідомленні .

На думку уповноваженої з прав людини, процедура призначення і звільнення керівників регуляторних установ та органів повинна бути прозорою, недискримінаційній і гарантувати регулятору належну ступінь незалежності.

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