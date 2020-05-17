Скандально відомий підручник географії Масляка поспішно видалили з сайту Міносвіти

Шкільний підручник географії для 8 класу авторства Петра Масляка, в суботу 16 травня став широко відомим після висловлювань про походження народів світу від галичан і неслов"янському походженні росіян, білорусів і болгар, вже в неділю 17 травня був вилучений з офіційного сайту Міносвіти.

Так, ще в суботу 16 травня при написанні новини журналісти Українських Новин скачували електронну версію з офіційного сайту Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", де Міносвіти розміщує електронні версії всіх затверджених підручників.

У розділі підручників географії для 8 класу станом на середину дня неділі 17 травня на першому місці тут стоїть книга авторства Масляка і Капіруліної.

У той же час, при спробі перейти за посиланням на офіційному сайті відкривається сторінка з написом "помилка 404. Сторінки не існує".

Судячи з усього, підручник був видалений з сайту у вихідні дні.

При цьому, на тому ж сайті Інституту модернізації змісту освіти залишається актуальним наказ Міносвіти №491 від 10.05.2016 року, яким затверджувався цей підручник. На наказі – підпис пропрацювала до того часу місяць міністром освіти після Сергія Квіта Лілії Гриневич.

Сам підручник географії для 8 класу авторства П. Масляка був видрукуваний у Кам'янці-Подільському повністю за державні кошти. Після чого централізовано розсилався МОН по школах і ліцеям з позначкою "Продаж заборонено". Зокрема, на друкованих зразках стоять штампи навчальних закладів Києва, які отримували ці підручники від Міносвіти.

Читачі можуть ознайомитися з pdf-версію підручника з цією посилання.

Як повідомляли Українські Новини, у шкільному підручнику географії для 8 класу містяться висновки авторів на підставі подібності слів "Галлія", "Галісія", "Порту Галія", "Галатея", "галілеяни", згідно з яким предки сучасних французів, іспанців, євреїв і турків могли прийти на ці землі з української Галичини.

Ще в гіршій ситуації опинилися етнічні білоруси, яких автори підручника викреслили зі слов'янських народів. Як і росіян з болгарами. "Слов'яномовні росіяни мають вугор-фінське походження, а найближчі до них за мовою болгари - тюркське. Мовно найближчі до українців білоруси і поляки теж мають різне генетичне походження. Поляки - слов'янське, а білоруси - балтійське", - стверджує підручник.

Економіко-географічне положення Україна ускладнюється тим, що її оточують економічно відсталі країни. "Жодна з країн, які безпосередньо межують з Україною, не характеризуються високим рівнем економічного розвитку", - йдеться в підручнику. А на 274 сторінці даного підручника, українці з посиланням на неназваних дослідників взагалі записані в "слов'янізованих німців" і названі "найстарішої нацією на землі" .

Основним автором підручника виступає професор кафедри географії КНУ ім.Шевченка, доктор географічних наук, академік Академії наук вищої освіти Україна Петро Олексійович Масляк. Він виступає в співавторстві автором цілої лінійки підручників і методичних посібників з географії для учнів 6-11 класів загальноосвітніх шкіл. У Вікіпедії зазначено, що 71-річний Петро Масляк є засновником "власної школи геополітики і геостратегії", а також завідувачем відділу геополітики та геостратегії НДІ українознавства Міністерства освіти і науки України.