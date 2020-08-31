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31 серпня 2020, понеділок, 14:48 366
Політика 2020-08-31T14:57:31+03:00
Українські Новини
Пудрик здивований заявою Саакашвілі, і кличе його до діалогу

Пудрик здивований заявою Саакашвілі, і кличе його до діалогу

Анна Рудык
Денис Пудрик. Фото: Facеbook
Денис Пудрик. Фото: Facеbook

Денис Пудрик закликав голову Офісу простих рішень та результатів (ОПРР) Михеїла Саакашвілі до діалогу задля спільної реалізації митної реформи, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Про це новий очільник Одеської митниці повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я щиро здивований хвилею безпідставних звинувачень на мою адресу з боку інтернет-видань з сумнівною репутацією, а особливо — негативними коментарями від шанованих мною публічних діячів Юрія Бутусова та Міхеїла Саакашвілі. Не розумію, чому їх обурила новина про моє призначення головою Одеської митниці, де я ще з червня цього року працював заступником керівника", — написав Денис Пудрик та спростував звинувачення на свою адресу.

На його переконання, так сталося "внаслідок прикрого непорозуміння і публікації недостовірної інформації" про його професійну діяльність на так званих "зливних бачках". Сам пан Пудрик запевняє, що усі звинувачення на його адресу абсолютно безпідставні,

"Запрошую Михеїла Саакашвілі та усіх охочих до відкритого діалогу щодо реформи Одеської митниці і всієї митної служби України", — звернувся Денис Пудрик до голови ОПРР, і наголосив, що особисто підтримує виконання програми митної реформи, яка була створена Національною радою реформ за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. 

Раніше, коментуючи призначення нового голови Одеської митниці Михеїл Саакашвілі опублікував емоційний пост у Facebook, в якому назвав Дениса Пудрика "цим типом" і "старим професіоналом".

"Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих старих "професіоналів" і поглиблюючи коло корупції. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?", — написав колишній губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі, але до кого він звертався з його допису незрозуміло.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо, що новим головою Одеської митниці став досвідчений митник Денис Пудрик, який у березні 2020 року виграв суд і був поновлений на посаді керівника Кіровоградської митниці.

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