Українці витрачають в 8 разів більше часу на соціальні мережі, ніж на біг, - дослідження

Сучасні українці набагато більше часу витрачають на соціальні мережі, чим займаються ходьбою або активним бігом, хоча взяти участь в забігу можна було навіть в День Незалежності.

Про це свідчать результати соціального експерименту, проведеного в травні "Новою поштою" спільно з Socis.

В опитуванні взяли участь 70 респондентів з 10 областей України. Під час експерименту респонденти контролювали свого часу, який було витрачено протягом кожного дня на користування соціальними мережами, біг і піші прогулянки.

Виявилося, що респонденти витрачали на соціальні мережі на третину більше часу, ніж на ходьбу і в 8 разів більше, ніж на пробіжки. Зокрема, в середньому на перегляд соціальних мереж опитувані витрачали 139 хвилин на день, на ходьбу - 105 хвилин і всього 17 хвилин на біг. Цікаво, що дані різняться залежно від регіону: більше бігунів серед жителів півдня України (45 хвилин на день), водночас жителі Західної України витрачають на біг всього 2 хвилини на день.

Крім того, експеримент показав, що жінки в цілому більше часу проводять в соціальних мережах, ніж чоловіки (150 хв/день проти 126 хв/день), але цікаво, що і бігають більше - 19 хв/день проти 15 хв/день.

Цікаві дані ми побачили і в віковому розрізі - респонденти у віці від 18 до 35 років більше часу проводили в соцмережах (в середньому 143 хвилини/день), в той час, як люди старше 51 року в середньому більше ходили (110 хвилин/день).

Як повідомляли Українські Новини, фізична активність, в тому числі біг, не тільки не "стирає" коліна, а й навпаки покращує загальний стан всіх суглобів.

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