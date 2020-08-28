ЗМІ опублікували фото і прізвища націоналістів, які напали на автобус ОПЗЖ під Харковом

Затримані за напад на автобус - мешканці Дніпра. Фото: Facebook

Затримані за напад на автобус - мешканці Дніпра. Фото: Facebook

27 серпня Національна поліція України затримала 14 осіб, які обстріляли автобус на автомобільній трасі "Київ - Харків", побили і поранили членів організації "Патріоти - За життя", що їхали в ньому. Серед затриманих - члени дніпропетровського осередку політичної партії "Національний корпус".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на довідку Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

За інформацією МВС, праворадикали, які були озброєні вогнепальною зброєю, гумовими кийками і битами, здійснили напад на автобус, жорстоко побили пасажирів-членів організації "Патріоти - За життя" і пошкодили транспортний засіб. У внутрішньому документі поліції також зазначено, що 3 людини з числа постраждалих отримали вогнепальні поранення кінцівок.

Нападники намагалися втекти з місця злочину на 2 різних автомобілях. Так, на 87-му кілометрі автодороги "Харків - Перещепино" поліція зупинила чорний Mitsubishi Pajero, в якому знаходилися 5 бойовиків: Кирило Даценко, Дмитро Квитка, Максим Гарманов, Богдан Кіт та Антон Мокренко. Усі вони - мешканці Дніпра.

А на трасі "Харків - Ялта" поліцейські зупинили сріблястий Volkswagen Transporter, в якому знаходилися ще 9 причетних до нападу праворадикалів-дніпровців: Вадим Бурдов, Олександр Бондар, Олег Булах, Віталій Голота, Дмитро Жидченко, Євген Коваленко, Кирило Литвинов, Олександр Савотін, Станіслав Дужко.

Інформація в соціальних мережах свідчить про те, що багато осіб з числа затриманих мають відношення до "Нацкорпусу".

Нагадаємо, ЗМІ опублікували повну реконструкцію нападу на автобус ОПЗЖ, що був вчинений ввечері 27 серпня біля Харкова, і докладно описали, як члени "Нацкорпуса" розстріляли автобус.

Раніше повідомлялося, що напад та обстріл автобуса під Харковом поліція розслідує як замах на вбивство.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини