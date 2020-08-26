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  • При параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів, — Олег Козачук
26 серпня 2020, середа, 15:17 383
Економіка 2020-08-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
При параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів, — Олег Козачук

При параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів, — Олег Козачук

Елена Новикова
Електроенергія. Фото: Realist.online
Електроенергія. Фото: Realist.online

Сьогодні єдиний спосіб залучити інвестиції і кредитування в сегмент операторів системи розподілу - це впровадити дієву методику стимулюючого тарифоутворення (RAB). Однак запропонована НКРЕКП методологія RAB не здатна впоратися з цим завданням. Таку думку висловив в.о. гендиректора "Хмельницькобленерго" Олег Козачук.

"Щоб поліпшити інфраструктуру, потрібно її міняти, оновлювати, вводити в систему більш ефективні і прогресивні технології, які поліпшать показники. Якщо говорити про пропозиції НКРЕКП, що були озвучені на громадських слуханнях, то у нас виникає занепокоєння, що при таких параметрах, при ставці на стару базу 3% у операторів не буде можливості ні залучати інвесторів, ні залучати кредитування", - вважає Олег Козачук.

На його думку, при таких параметрах методології RAB, як пропонує регулятор, виникне негативний грошовий потік і неможливість під таку ставку залучити інвестиції, отримати кредити на розвиток.

"Ми порахували після слухань, і перевели всі ці дискусійні питання на економічну мову. Мінімальний поріг ставки на старі активи - 5%, при 3% нічого не "злетить", - впевнений Олег Козачук.

Керівник "Хмельницькобленерго" підкреслив, що країни не тільки Європи, а й світу працюють з єдиною регуляторної базою активів, так званим WACC, де за методологією стимулюючого тарифоутворення працює ставка на середньо-зважений капітал WA, і тоді працюють економічні мотиви і впливи, які дозволяють залучати інвестиції.

"Я б сконцентрувався в цих дискусіях на те, що цей крок (впровадження RAB) вкрай необхідний і його потрібно приймати, можливо, дійсно треба обмежити на першому етапі ставку по старій базі, але головне, щоб вона була економічно доцільною і призвела зрештою до залучення інвесторів. Робочий механізм RAB - це 6-7%, і тоді, з огляду на те, що у нас буде дві бази, стара і нова, буде зацікавленість у вкладеннях в нашу енергетичну інфраструктуру, що б її поліпшити", - пояснив експерт.

Говорячи про перспективи приватизації держпакетів обленерго і вплив стимулюючого тарифоутворення на ціну приватизації, Олег Козачук відзначив, що механізм RAB істотно впливає на вартість підприємств, тобто, продаж після впровадження стимулюючого тарифоутворення буде йти по більш високій ціні, ніж без дії RAB-тарифів. "Ціна з RAB і без нього - це абсолютно дві різні речі", - вважає Олег Козачук.

Раніше, нардеп Людмила Буймистер зазначила, що НКРЕКП свідомо зриває велику приватизацію державних обленерго.

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