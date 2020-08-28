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  • Успіх концесії Херсонського порту і позиція Президента Зеленського дозволять Україні залучити ще більше інвестицій, - інвестор
28 серпня 2020, пʼятниця, 10:45 361
Економіка 2020-08-28T10:45:19+03:00
Українські Новини
Успіх концесії Херсонського порту і позиція Президента Зеленського дозволять Україні залучити ще більше інвест

Успіх концесії Херсонського порту і позиція Президента Зеленського дозволять Україні залучити ще більше інвестицій, - інвестор

Тетяна Зотова
Бізнес, Інвестиції, Економіка, Зеленський, Херсонський морпорт, Бежуашвілі, Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвілі. Фото: Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвілі. Фото: Georgian Industrial Group

Компанія-концесіонер інвестує в розвиток Херсонського порту більш 500 млн грн протягом перших 3-5 років. Успіх даного проекту і підтримка інвесторів з боку керівництва країни дозволять Україні стати одним із регіональних лідерів. Про це розповів в інтерв'ю Українським Новинам учасник консорціуму, засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі.

"Наші зобов'язання по укладеній угоді - це щорічний платіж державі в розмірі 12 млн грн і 7% від чистого доходу компанії та сумарні прямі інвестиції в порт на рівні понад 500 млн грн. протягом 3-5 років. Плюс, 18 млн грн інвестицій в розвиток місцевої інфраструктури. Для наших компаній це виробничий і торговельний ланцюги, додаткові можливості і прибуток від вантажоперевезень. Для України - це ланцюг транспортної інфраструктури, товарних потоків, додаткові надходження від податків і пожвавлення економіки. А для людей - це високооплачувані робочі місця і нова якість життя... Успішною країною щасливих людей, зі стабільною економікою, інтегрованою в коло розвинених держав на позиції одного з регіональних лідерів. Такою я бачу Україну через 10 років і в таке майбутнє України ми інвестуємо", - розповів Бежуашвілі.

За словами інвестора, останні успіхи в області приватизації - продаж готелю "Дніпро" і укладення договору про концесію Херсонського порту дадуть потужний поштовх для залучення нових інвестицій в країну. Зокрема, його компанія має намір продовжувати активно інвестувати в українську економіку.

"Наші інтереси - транспортна інфраструктура, енергетика та високі технології. І те, і інше, мають прекрасний стартовий потенціал і грандіозні перспективи. Для нас такі інвестиції - це розвиток і зростання групи компаній, для України це сильна економіка, для українців - нові високотехнологічні робочі місця, нові знання, нова якість життя", - розповів він.

Останні успіхи України на ниві залучення зарубіжних інвестицій він пов'язує з позицією української влади - і керівництва Херсонської області, і особисто Президента Володимира Зеленського.

"Обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами - це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю. Далі мають бути реальні дії, і ми вже бачимо рух в цьому напрямку від тих установ, які відповідають за реалізацію державної політики. У мене була честь розмовляти з Президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни", - розповів він.

Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. В даний час вона працює відразу в декількох країнах регіону і, в тому числі, в Україні, де інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія "Рісо-Херсон" (консорціум "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.

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