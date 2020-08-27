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  • Інтерв’ю
  • Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі : інвестиції - єдиний правильний шлях для України, особливо в складні часи для світової економіки
27 серпня 2020, четвер, 09:01 101
Інтерв’ю 2020-08-27T09:31:46+03:00
Українські Новини
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі : інвестиції - єдиний правильний шлях для України, особ

Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі : інвестиції - єдиний правильний шлях для України, особливо в складні часи для світової економіки

Давид Бежуашвили. Фото пресс-службы
Давид Бежуашвили. Фото пресс-службы

Грузія стала однією з країн, звідки навіть в умовах світової кризи почали входити великі інвестиції в українську економіку. Так, Грузинська промислова група (Georgian Industrial Group, GIG), що здійснює діяльність на ринках вуглевидобутку, генерації електроенергії, газопостачання, автомобілебудування, нерухомості, медіапослуг, вже взялася за розвиток Херсонського торгового порту.

Українські Новини поцікавилися у засновника GIG Давида Бежуашвілі, які перспективи бачать в інвестуванні в Україну грузинські бізнесмени. А також, які напрямки можуть стати завдяки інвестиціям точками стійкого зростання української економіки.

- В які галузі промисловості вкладає Georgian Industrial Group (GIG)?

Основний напрямок нашої діяльності - це сфера енергетики: виробництво та продаж електроенергії, торгівля газом, логістика, девелопмент, медицина і фінансовий сектор. При цьому, фокусуючись головним чином на енергетиці, наша група компаній запустила також диверсифікаційні процеси розвитку і інвестує в багатьох напрямках. Це і транспортна інфраструктура, нерухомість, і медичні технології. Але всі напрямки нашої діяльності об'єднані спільними рисами - це інвестиції в стійкий розвиток, у високі технології і в створення нових знань.

- В яких країнах є офіси GIG?

Наша штаб-квартира знаходиться в столиці Грузії, в Тбілісі. Це серце нашої компанії. А міжнародні представництва групи розміщені в багатьох країнах - Вірменія, Азербайджан, Казахстан, в Україні ... ми давно вийшли на міжнародний рівень і продовжуємо розширювати географію присутності. Це є основою нашої філософії - інвестуючи в сталий розвиток ми об'єднуємо різні держави, різних людей. Сьогодні в наших компаніях працюють до 10 000 чоловіків і жінок, на різних посадах, в різних галузях, але об'єднаних спільною метою створення кращого майбутнього. Так само, як свого часу поштовхом до прогресу стало поєднання знань з різних наук, ми об'єднуємо людей з різних країн, з різними знаннями і ментальністю, для розвитку і створення кращого майбутнього.

- Яка роль України в стратегії і плани розвитку Вашої групи?

Дуже важлива. Поясню чому. Перш за все, люди - ми не тільки маємо історичні зв'язки між нашими народами, а й особисті дружні стосунки. Ми охоче приймаємо в гостях українців, а українці завжди раді нам, ми це завжди відчуваємо. У нас багато спільного і ми розуміємо один одного. Це дуже важливо і для ведення бізнесу, і для соціальних проектів. І для інвестування.

Повний текст інтерв'ю можна прочитати у російській версії

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