Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі розповів, що отримає Україна в результаті здачі в концесію Херсонського порту

Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі вважає взаємовигідним для його компанії і для України співпрацю в Херсонському порту. Він має намір і далі інвестувати в країні, оскільки бачить тут позитивні зрушення у ставленні до інвесторів. Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Наші зобов'язання по укладеній угоді - це щорічний платіж державі в розмірі 12 млн грн і 7% від чистого доходу компанії і сумарні прямі інвестиції в порт на рівні понад 500 млн грн. Протягом 3-5 років. Плюс, 18 млн грн інвестицій в розвиток місцевої інфраструктури ... для наших компаній це виробничий і торговельний ланцюги, додаткові можливості і прибуток від вантажоперевезень. Для України - це ланцюг транспортної інфраструктури, товарних потоків, додаткові надходження від податків і пожвавлення економіки. А для людей - це високооплачувані робочі місця і нова якість життя. Тому це вигідний проект для всіх, і для людей в першу чергу", - зазначив він.

Інвестор високо оцінив той прогрес, який останнім часом спостерігається в Україні в питаннях приватизації і в ставленні до інвесторів з боку керівництва країни. Потужним сигналом, на його думку, став прозорий конкурс з приватизації готелю "Дніпро". Він також відзначив позитивну роль Президента України Володимира Зеленського, який особисто опікується питаннями залучення інвестицій.

"Якщо перша особа держави бере на себе роль провідника інвестицій, очолює цей напрямок - це вже свідчить про увагу до інвесторів. На мою думку, інвестиції - це єдиний правильний шлях руху для України, особливо в складні часи для всієї світової економіки. Тому обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю. Далі - мають бути реальні дії, і ми вже бачимо рух в цьому напрямку від тих установ, які відповідають за реалізацію державної політики. У мене була честь розмовляти з Президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни", - зазначив інвестор, підкресливши, що розраховує і далі вкладати гроші в країну.

"Ми не тільки маємо історичні зв'язки між нашими народами, а й особисті дружні стосунки. Ми охоче приймаємо в гостях українців, а українці завжди раді нам, ми це завжди відчуваємо. У нас багато спільного і ми розуміємо одне одного. Це дуже важливо і для ведення бізнесу, і для соціальних проектів, і для інвестування", - зазначив він.

Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. В даний час вона працює відразу в декількох країнах регіону і, в тому числі, в Україні, де інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія "Рісо-Херсон" (консорціум "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.

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