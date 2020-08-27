Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі заявив про інтерес до інвестицій в Україну

Georgian Industrial Group має намір інвестувати в Україні в транспортну інфраструктуру, енергетику і високі технології. Про це заявив засновник холдингової компанії Давид Бежуашвілі в інтерв'ю Українським Новинам.

"Основний напрямок нашої діяльності - це сфера енергетики: виробництво та продаж електроенергії, торгівля газом, логістика, девелопмент, медицина і фінансовий сектор. При цьому, фокусуючись головним чином на енергетиці, наша група компаній запустила також диверсифікаційні процеси розвитку і інвестує в багатьох напрямках. Це і транспортна інфраструктура, нерухомість, і медичні технології. Але всі напрямки нашої діяльності об'єднані спільними рисами - це інвестиції в стійкий розвиток, у високі технології і в створення нових знань. ... в Україні ми інвестуємо в транспортну інфраструктуру, енергетику і високі технології. І те, і інше, мають прекрасний стартовий потенціал і грандіозні перспективи. Для нас такі інвестиції - це розвиток і зростання групи компаній, для України - це сильна економіка, для українців - нові високотехнологічні робочі місця, нові знання, нова якість життя", - розповів бізнесмен .

Інтерес до України бізнесмен пояснює тісними зв'язками між грузинським і українським народами.

"Ми не тільки маємо історичні зв'язки між нашими народами, а й особисті дружні стосунки. Ми охоче приймаємо в гостях українців, а українці завжди раді нам, ми це завжди відчуваємо. У нас багато спільного і ми розуміємо один одного. Це дуже важливо і для ведення бізнесу, і для соціальних проектів, і для інвестування", - зазначив він.

Також Бежуашвілі позитивно оцінює те, як в Україні змінюється ставлення до інвесторів.

"Якщо перша особа держави бере на себе роль провідника інвестицій, очолює цей напрямок - це вже свідчить про увагу до інвесторів. На мою думку, інвестиції - це єдиний правильний шлях руху для України, особливо в складні часи для всієї світової економіки. Тому обраний Президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю .... У мене була честь розмовляти з Президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни", - зазначив інвестор.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що економічні реформи в Україні створили всі передумови для успішних інвестицій в країну.

Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. В даний час вона працює відразу в декількох країнах регіону і, зокрема, в Україні, де вже інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія "Рісо-Херсон" (консорціум "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.

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