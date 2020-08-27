підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі заявив про інтерес до інвестицій в Україну
27 серпня 2020, четвер, 11:41 361
Економіка 2020-08-27T11:41:01+03:00
Українські Новини
Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі заявив про інтерес до інвестицій в Україну

Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі заявив про інтерес до інвестицій в Україну

Петро Стуженко
Бізнес, Інвестиції, Економіка, Зеленський, Бежуашвілі, Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвілі. Фото: Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвілі. Фото: Georgian Industrial Group

Georgian Industrial Group має намір інвестувати в Україні в транспортну інфраструктуру, енергетику і високі технології. Про це заявив засновник холдингової компанії Давид Бежуашвілі в інтерв'ю Українським Новинам.

"Основний напрямок нашої діяльності - це сфера енергетики: виробництво та продаж електроенергії, торгівля газом, логістика, девелопмент, медицина і фінансовий сектор. При цьому, фокусуючись головним чином на енергетиці, наша група компаній запустила також диверсифікаційні процеси розвитку і інвестує в багатьох напрямках. Це і транспортна інфраструктура, нерухомість, і медичні технології. Але всі напрямки нашої діяльності об'єднані спільними рисами - це інвестиції в стійкий розвиток, у високі технології і в створення нових знань. ... в Україні ми інвестуємо в транспортну інфраструктуру, енергетику і високі технології. І те, і інше, мають прекрасний стартовий потенціал і грандіозні перспективи. Для нас такі інвестиції - це розвиток і зростання групи компаній, для України - це сильна економіка, для українців - нові високотехнологічні робочі місця, нові знання, нова якість життя", - розповів бізнесмен .

Інтерес до України бізнесмен пояснює тісними зв'язками між грузинським і українським народами.

"Ми не тільки маємо історичні зв'язки між нашими народами, а й особисті дружні стосунки. Ми охоче приймаємо в гостях українців, а українці завжди раді нам, ми це завжди відчуваємо. У нас багато спільного і ми розуміємо один одного. Це дуже важливо і для ведення бізнесу, і для соціальних проектів, і для інвестування", - зазначив він.

Також Бежуашвілі позитивно оцінює те, як в Україні змінюється ставлення до інвесторів.

"Якщо перша особа держави бере на себе роль провідника інвестицій, очолює цей напрямок - це вже свідчить про увагу до інвесторів. На мою думку, інвестиції - це єдиний правильний шлях руху для України, особливо в складні часи для всієї світової економіки. Тому обраний Президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю .... У мене була честь розмовляти з Президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни", - зазначив інвестор.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що економічні реформи в Україні створили всі передумови для успішних інвестицій в країну.

Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. В даний час вона працює відразу в декількох країнах регіону і, зокрема, в Україні, де вже інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія "Рісо-Херсон" (консорціум "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.

Більше новин про: Бізнес Інвестиції Економіка Зеленський Бежуашвілі Georgian Industrial Group

Силовиків просять взяти під контроль справу з рейд...
Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашві...
Ми на шляху до цивілізованого і законного рішення ...
Прокурора Мамедова звинуватили в спробах "зам'яти"...
Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження 11:51
Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі заявив про інтерес до інвестицій в Україну 11:41
Як уберегти дітей від Covid-19 в школах: лікар-інфекціоніст дав поради батькам 11:39
Визначено можливих суперників київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів 11:35
Компанія підлітків під Києвом потрапила в смертельну ДТП: двоє загинули, троє в лікарні 11:32
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
більше новин
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює 05:45
Кабмін підвищив посадові оклади бюджетників з вересня 14:40
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok