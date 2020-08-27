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  • Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі позитивно оцінив приватизацію готелю "Дніпро"
27 серпня 2020, четвер, 10:59 364
Економіка 2020-08-27T11:15:01+03:00
Українські Новини
Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі позитивно оцінив приватизацію готелю "Дніпро"

Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі позитивно оцінив приватизацію готелю "Дніпро"

Павло Твердохліб
Інвестиції, Приватизація, Економіка, Зеленський, Фонд державного майна України, Готель Дніпро, Бежуашвілі
Давид Бежуашвілі (крайній ліворуч) та Володимир Зеленський. Фото: Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвілі (крайній ліворуч) та Володимир Зеленський. Фото: Georgian Industrial Group

Приватизація готелю "Дніпро" стала свідченням позитивних змін в роботі Фонду державного майна і сигналом про можливість інвестувати в об'єкти держвласності в Україні. Про це заявив засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі в інтерв'ю Українським Новинам.

"Цей аукціон став широко відомим не тільки в Україні. Глобальний ринок нерухомості дуже чутливий до таких подій, і ми також тримали руку на пульсі - уважно стежили за процесом продажу готелю в центрі Києва. Скажу так, починаючи з самого початку, із залучення респектабельних міжнародних компаній до аудиту і закінчуючи прозорим процесом аукціону - Фонд державного майна виконав свою роботу на високому професійному рівні. Чому так кажу? Тому що найголовніше в бізнесі - це довіра. І Фонд, відкривши всю інформацію і забезпечивши прозорість всього процесу, зробив все для створення довіри, щоб залучити і зацікавити інвесторів. І так, це дуже потужний сигнал про те, що інвестувати можна чесно, відкрито і вигідно. В тому числі, це сигнал і нам теж", - заявив Бежуашвілі.

Він також відзначив позитивну роль Президента України Володимира Зеленського, який особисто опікується питаннями залучення інвестицій в країну.

"Якщо перша особа держави бере на себе роль провідника інвестицій, очолює цей напрямок - це вже свідчить про увагу до інвесторів. На мою думку, інвестиції - це єдиний правильний шлях руху для України, особливо в складні часи для всієї світової економіки. Тому обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю. Далі - мають бути реальні дії, і ми вже бачимо рух в цьому напрямку від тих установ, які відповідають за реалізацію державної політики. У мене була честь розмовляти з Президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни", - зазначив інвестор.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що економічні реформи в Україні створили всі передумови для успішних інвестицій в країну.

"Ліквідація адміністративних бар'єрів, розширення прав господарювання, діджиталізація державотворчих процесів, запровадження прозорого ринку землі, масштабна приватизація і багато інших дуже важливих реформ втілюються нами з єдиною метою: Україну має накрити лавина інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх", - заявляв Зеленський .

Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. В даний час вона працює відразу в декількох країнах регіону і, в тому числі, в Україні, де інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія "Рісо-Херсон" (консорціум "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.

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