Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі позитивно оцінив приватизацію готелю "Дніпро"

Приватизація готелю "Дніпро" стала свідченням позитивних змін в роботі Фонду державного майна і сигналом про можливість інвестувати в об'єкти держвласності в Україні. Про це заявив засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі в інтерв'ю Українським Новинам.

"Цей аукціон став широко відомим не тільки в Україні. Глобальний ринок нерухомості дуже чутливий до таких подій, і ми також тримали руку на пульсі - уважно стежили за процесом продажу готелю в центрі Києва. Скажу так, починаючи з самого початку, із залучення респектабельних міжнародних компаній до аудиту і закінчуючи прозорим процесом аукціону - Фонд державного майна виконав свою роботу на високому професійному рівні. Чому так кажу? Тому що найголовніше в бізнесі - це довіра. І Фонд, відкривши всю інформацію і забезпечивши прозорість всього процесу, зробив все для створення довіри, щоб залучити і зацікавити інвесторів. І так, це дуже потужний сигнал про те, що інвестувати можна чесно, відкрито і вигідно. В тому числі, це сигнал і нам теж", - заявив Бежуашвілі.

Він також відзначив позитивну роль Президента України Володимира Зеленського, який особисто опікується питаннями залучення інвестицій в країну.

"Якщо перша особа держави бере на себе роль провідника інвестицій, очолює цей напрямок - це вже свідчить про увагу до інвесторів. На мою думку, інвестиції - це єдиний правильний шлях руху для України, особливо в складні часи для всієї світової економіки. Тому обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю. Далі - мають бути реальні дії, і ми вже бачимо рух в цьому напрямку від тих установ, які відповідають за реалізацію державної політики. У мене була честь розмовляти з Президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни", - зазначив інвестор.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що економічні реформи в Україні створили всі передумови для успішних інвестицій в країну.

"Ліквідація адміністративних бар'єрів, розширення прав господарювання, діджиталізація державотворчих процесів, запровадження прозорого ринку землі, масштабна приватизація і багато інших дуже важливих реформ втілюються нами з єдиною метою: Україну має накрити лавина інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх", - заявляв Зеленський .

Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. В даний час вона працює відразу в декількох країнах регіону і, в тому числі, в Україні, де інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія "Рісо-Херсон" (консорціум "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.

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