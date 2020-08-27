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27 серпня 2020, четвер, 08:29 10
Політика 2020-08-27T09:45:02+03:00
Українські Новини
Радикали з Нацкорпусу напали в Києві на керівника "Патріотів за життя", - ЗМІ

Радикали з Нацкорпусу напали в Києві на керівника "Патріотів за життя", - ЗМІ

Тетяна Зотова
Напад, Ілля Ківа, Нацкорпус, Праворадикали, ОПЗЖ
Один з радикалів біжить бити Ширяєва. Скріншот з відео
Один з радикалів біжить бити Ширяєва. Скріншот з відео

В Україні знову радикали великою групою напали на людей неугодних їм поглядів. Жертвами стали члени організації "Патріоти за життя", повідомляє портал strana.ua.

У розпорядженні репортерів опинилося відео підготовки і нападу на трьох чоловіків з цієї політсили, яке сталося 25 серпня в Києві.

Цей відеозапис журналістам прокоментував Ілля Ківа, депутат "Опозиційною платформи - За життя" і лідер "Патріотів за життя".

"Побачив сьогодні коментар якогось рознощика піци Сергія Жорина, а нині представника Нацкорпусу, який розповідав про протиправні дії членів моєї організації. Справа була 25 серпня в Києві, по бульвару Дружби народів, 5, в готелі "Дружба". Напередодні ми проводили збори організації "Патріоти за життя". Регіональний керівник Олег Ширяєв зі своїми двома помічниками залишився на ніч у готелі "Дружба". Ймовірно, за ними велося спостереження, так як на наступний день після прибуття в готель на нього було скоєний заздалегідь підготовлений напад людьми з ветеранського руху "Азова" і Нацкорпусу. Вони це підтверджують", - сказав депутат.

За його словами, напад було ретельно сплановано. Загалом, це помітно з відео, на якому невелика група людей чатує соратників Ківи, при їх наближенні дає сигнал спільникам, а ті вибігають натовпом через стоянки.

Нардеп стверджує, що націоналісти ставили за мету викрасти і згодом вбити Ширяєва.

"Для них він є "сакральної жертвою": раніше Ширяєв був командиром "Східного корпусу" в Харкові. А сьогодні він керівник цілого напряму в нашій організації, на ньому величезна відповідальність. Раніше керівники Нацкорпусу публічно заявляли про фізичне покарання і усунення Ширяєва за дружбу зі мною. А вчора вони реалізували ці погрози", - сказав Ківа і додав, що план радикалів, які намагаються залишитися безкарними, провалився.

"Ширяєв не постраждав, а ця ситуація нас ще більше згуртувала. Для суспільства і влади це черговий сигнал про свавілля націоналістів, які становлять загрозу для мирних громадян. Я звернувся до генпрокурора та до Президента з вимогою навести порядок і припинити злочинну діяльність цих банд, які є структурою для заробляння грошей. Ми ж будемо захищати і відстоювати свої права законними методами", - заявив Ківа.

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