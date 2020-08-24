Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ

Народна депутатка від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Тетяна Плачкова, голова депутатської групи політсили в Одеській міськраді Богдан Гіганов і журналісти, які розмовляли з ними, зазнали нападу праворадикалів в центрі Одеси біля вершини Потьомкінських сходів. Напад стався в прямому ефірі телеканалу ZIK. Про це повідомляється на офіційному сайті партії.

Зокрема, в ході спілкування Плачковою і Гігановим з ведучими до них підбігли агресивно налаштовані молоді люди, які почали викрикувати нецензурні речівки та штовхатися. Нападники перекинули обладнання телеканалу, а також відтіснили Богдана Гіганова вниз по сходах.

Відзначимо, що під час ефіру в центрі Одеси проходив санкціонований місцевою владою автопробіг і мітинг представників правих партій і організацій. Саме частина з них і вчинила напад на депутатів і знімальну групу ZIK.

"Це абсолютна провокація. Я вітаю мера Труханова, який привів сюди цих провокаторів. Пан мер - це ваші люди, це ви зараз це робите - але ви нас не переможете! Як би ви цього не хотіли", - прокоментувала напад Тетяна Плачкова.

Вона підкреслила, що це була заздалегідь спланована і підготовлена ​​акція залякування політичних опонентів з боку мера Одеси Геннадія Труханова.

"Ви можете нас заговорювати, закрикувати, але одесити вам більше не вірять. Вони вірять тим, хто реально щось робить, а ви сьогодні завели в місто людей, основне завдання яких в тому, щоб фізично нас знищувати. І ми чітко знаємо всіх , хто сюди приїхав, з яких вони міст і від кого отримують вказівки, і хто їм дав можливість провести автопробіг, в той час як нашому автопробігу ви чинили опір. Це ви і ваша влада сьогодні розгойдуєте наше місто. Ідіть разом зі своїми провокаторами. Ми більше такого не допустимо, тому що ми сильніші. тому що з нами Одеса і вона не допустить розгойдування ситуації в місті! ", - констатувала парламентар.

Також вона описала інцидент на своєму Телеграм-каналі, підкресливши, що представники муніципальної варти прибули на місце події, проте стали на бік провокаторів.

"Окремої уваги заслуговують дії муніципальної варти, яка чомусь встала на захист радикалів", - підкреслила народна депутатка.

Вона заявила про намір звернутися в правоохоронні органи з приводу інциденту, який стався.

"Я негайно звертаюся до правоохоронних органів (хоча мало вірю сьогодні в їх об'єктивність) щодо відкриття кримінальної справи. Будь-яке зволікання тільки розв'яже націоналістам і провокаторам руки. Винні мають бути названі і покарані", - резюмувала Тетяна Плачкова.

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