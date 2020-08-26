Проти лідера ультраправих з "С14" Карася завели кримінальну справу через погрози редакції "Страны"

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження проти лідера ультраправої організації "С14" Євгена Карася за фактом погроз редакції "Страны".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, що інцидент, за фактом якого порушено провадження, трапився ще 23 липня. Тоді "Страна", розповідаючи про людини, яка захопила в заручники поліцейського в Полтаві, констатувала той факт, що він служив в зоні антитерористичної операції (АТО).

Через це Карась став прямим текстом погрожувати розправою усій редакції видання "Страна". Журналісти написали заяву про вчинення злочину за даним фактом.

А 21 серпня поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що відомо про Євгена Карася та ультраправу організацію "С14".

Журналістка Олеся Медведєва у відеоблозі "Ясно. Понятно" докладно розповідала, як "атошнік" в Полтаві заручника брав і чому за це загрожує "Стране" Карась.

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