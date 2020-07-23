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23 июля 2020, четверг, 17:02 855
СМИ 2020-07-23T18:30:02+03:00
Українські Новини
Лидер организации С14 Евгений Карась угрожает редакции "Страны"

Лидер организации С14 Евгений Карась угрожает редакции "Страны"

Ирина Николенко
Страна, угрозы журналистам, Праворадикальная организация
Евгений Карась. Фото: ua.112.ua
Евгений Карась. Фото: ua.112.ua

Лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась угрожает редакции "Страны" расправой. Об этом сообщает издание, передают Українські Новини.

"Ему не понравилось, что мы констатировали тот факт, что человек, взявший в заложники полицейского в Полтаве, ранее служил в АТО", – говорится в сообщении.

С его слов, свои угрозы Евгений Карась разместил в телеграм-канале.

"Есть информация, что персонал вашей российской агенции заигрался и будет отвечать", – написал Евгений Карась.

Также издание сообщает, что речь идет про весь персонал редакции.

Также Игорь Гужва сообщил, что редакция будет реагировать на угрозы в правовом поле и будет подавать заявление в полицию об угрозах со стороны Евгения Карася.

"Естественно, будем реагировать в правовом поле. Цымбалюка за нападение на журналиста "Страны" уже судят. За угрозы нашим журналистам будут судить и Карася", – написал Игорь Гужва.

Изданию Изданию "Страна" угрожает Евгений Карась. Скриншот Facebook/ Игорь Гужва

Ранее Українські Новини сообщали, во время митинга под Офисом Президента против действий Анатолия Шария, среди его противников находился активист Евгений Карась, лидер движения С14.

Член общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины Евгений Карась нахамил народному депутату Антону Полякову.

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