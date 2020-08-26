Зе-влада, яка торгує суверенітетом і лише погіршує життя людей, повинна піти у відставку, – ОПЗЖ

Політична парті "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), коментуючи ратифікацію кредитного Меморандуму з Європейським Союзом (ЄС), заявила, що чинна влада не лише не в змозі забезпечити розвиток країни і поліпшити життя громадян, а й заганяє Україну в кредитну кабалу під жорстке зовнішнє управління.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному веб-сайті.

"Ратифікація кредитного Меморандуму з Європейським Союзом, на який пішла Зе-влада та її парламентські сателіти, стала ще одним актом капітуляції України перед зовнішніми кредиторами. В обмін на мізерну кредитну подачку від Європи Зе-влада погодилася повернути мільйонні зарплати іноземним наглядачам в наглядових радах. Під зовнішнє управління повністю передана судова система. Тепер оцінювати "кваліфікацію" і "доброчесність" українських суддів будуть іноземці. Керівників антикорупційних органів неможливо буде призначити без схвалення з-за кордону. Навіть закуповувати ліки в період епідемії Україна не зможе без зовнішнього контролю.

Розплачуватися за зовнішніми кредитами буде український бізнес і українські сім'ї. За умовами кредитної угоди з ЄС, а раніше і Меморандуму з МВФ, бізнес чекає чергове посилення адміністративного тиску, а громадян – зростання цін на газ і підвищення комунальних тарифів, закриття "зайвих" шкіл і лікарень, скорочення субсидій і позбавлення соціальної допомоги", - сказано в заяві ОПЗЖ.

Також в ОПЗЖ заявили про намір добиватися перегляду всіх кабальних кредитних угод і проведення реструктуризації зовнішніх боргів. Партія вимагає спрямувати кошти з держбюджету на інвестиції в економіку, субвенції місцевому самоврядуванню та допомогу громадянам.

"Політика здачі суверенітету і погіршення життя людей має бути припинена. Український народ повинен звільнитися з-під зовнішнього управління. Влада, якій не вистачає кваліфікації та професіоналізму, щоб управляти країною – повинна піти у відставку, а не обмінювати на зовнішні позики інтереси країни і українського народу!" - підсумували в ОПЗЖ.

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