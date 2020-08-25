Размер минимальной зарплаты должен быть минимум 7 500 гривен, – Бойко

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя принятие закона о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен, заявил, что размер минимальной заработной платы должен составлять минимум 7 500 гривен.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко отметил, что фракция ОПЗЖ предлагала повысить минимальную зарплату до 7 500 гривен, и соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде.

"У нас был альтернативный законопроект, в котором мы предлагали повысить минимальную зарплату до 7 500 гривен. И хотя сегодняшнее решение правильное, и мы его поддержали, особенно учитывая ситуацию, в которой оказались люди после кризиса, вызванного эпидемией. Но 277 гривен, на которые повысили минималку, уйдут на налоги и будут съедены ростом цен и коммунальных тарифов", – отметил народный депутат.

По его словам, с повышением минимальной зарплаты также необходимо повышать прожиточный минимум и минимальную пенсию.

"Нельзя повышать минимальную зарплату и при этом ничего не делать с минимальной пенсией. Украинские пенсионеры, которые и так едва сводят концы с концами, обеднеют еще больше, ведь повышение минимальной зарплаты без реализации мер по развитию экономики приведет к очередному витку роста цен. Поэтому ОПЗЖ предлагает к концу 2020 года повысить прожиточный минимум до 5 569 гривен, а минимальную пенсию ‒ до 4 500 гривен. В противном случае нас ждет огромный рост социальной напряженности в стране", – подчеркнул политик.

И самое главное, отметил Бойко, без решения важных экономических вопросов, конкретных шагов по поддержке промышленности страна будет и дальше погружаться в пучину кризисов и долгов.

"Не кредиты набирать, а создавать в стране условия для экономического роста. Для этого нужно давать льготы и поддерживать реальный сектор экономики, прекратить злоупотребления на таможне, провести налоговую либерализацию. Т.е. делать грамотные и действенные шаги для спасения отечественной экономики, роста ВВП и благосостояния наших граждан. Принять законопроекты, предложенные фракцией ОПЗЖ", – резюмировал Юрий Бойко.

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