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26 серпня 2020, середа, 14:01 9
Верховна Рада і партії 2020-08-26T14:30:02+03:00
Українські Новини
Влада здає Україну в ломбард міжнародним кредиторам, - Бойко

Влада здає Україну в ломбард міжнародним кредиторам, - Бойко

Ірина Дорофейчук
МВФ, Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Позики
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Зе-влада, яка не знає, як забезпечити розвиток країни, просто набирає зовнішні борги і покірно передає контроль над українською державою іноземним кредиторам. Вже кожна третя гривня доходів держбюджету йде на погашення цих боргів." Про це заявив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко у коментарі журналістам, інформує офіційний портиал політичної сили.

На позачерговій сесії 25 серпня парламентська монобільшість та її сателіти продовжили згубну для країни політику з накопичення кредитів, ратифікувавши меморандум про фінансову допомогу від Євросоюзу.

"Вони занурюють країну і людей в боргову яму, виконуючи за це будь-які вимоги і забаганки кредиторів. Ще вчора влада з помпою вітала громадян з Днем Незалежності, а вже сьогодні - покірливо віддала закордонним кредиторам значну частину цієї самої незалежності в обмін на чергову позику", - підкреслив народний депутат.

Крім повернення космічних зарплат іноземним наглядачам, що було однією з умов кредиту від ЄС, нагадав Юрій Бойко, всі ці позики (Меморандум з МВФ, Меморандум з ЄС, - ред.) обставлені безліччю політичних вимог.

"Влада вже погодилася на те, щоб іноземні наглядачі не тільки управляли державними підприємствами через наглядові ради, а й оцінювали "кваліфікацію" і "доброчесність" українських суддів. Так замість незалежності судів і суддівського самоврядування в Україні вводиться тотальний зовнішній контроль над судовою гілкою влади", - зазначив парламентарій.

Також, за його словами, зовнішнім кредиторам передано право вирішального голосу при призначенні керівників антикорупційних органів.

"Керівництво НАБУ, САП, нового агентства "з фінансових розслідувань", яке влада зобов'язалася створити, буде тепер призначатися лише за схваленням з-за кордону. Навіть за закупівлями ліків тепер будуть стежити іноземні наглядачі і отримувати за це мільйонні прибутки від української держави", - наголосив Співголова фракції опозиціонерів.

Юрій Бойко підкреслив, що влада без оглядки розмінює інтереси країни і громадян на кредити.

"Посилення адміністративного тиску на бізнес, високі ціни на газ і комунальні тарифи. Закриття шкіл та лікарень. Урізання субсидій і згортання соціальної допомоги від держави. Це те, що в реальності отримують українські громадяни від всіх цих "кредитних меморандумів". До кінця року співвідношення державного боргу до ВВП перевищить критичний поріг у 60%. А розплачуватися за борги влади будуть українські підприємці та українські сім'ї. Причому вже на багато поколінь вперед", - наголосив опозиційний політик.

За його словами, всім вже абсолютно зрозуміло, що нинішня влада не в змозі управляти країною.  "Влада здає Україну в ломбард міжнародним кредиторам. Поки Україна ще не повністю розорена і не перейшла під зовнішнє управління - ця влада повинна піти", - підкреслив Юрій Бойко.

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