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25 серпня 2020, вівторок, 17:23 10
Верховна Рада і партії 2020-08-25T19:30:03+03:00
Українські Новини
Розмір мінімальної зарплати має становити мінімум 7 500 гривень, – Бойко

Розмір мінімальної зарплати має становити мінімум 7 500 гривень, – Бойко

Ірина Дорофейчук
Юрій Бойко, Мінімальна зарплата, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи прийняття закону про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень, заявив, що розмір мінімальної заробітної плати повинен становити мінімум 7 500 гривень.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Юрій Бойко зазначив, що фракція ОПЗЖ пропонувала підвищити мінімальну зарплату до 7500 гриень, і відповідний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді.

"У нас був альтернативний законопроект, в якому ми пропонували підвищити мінімальну зарплату до 7500 гривень. І хоча сьогоднішнє рішення правильне, і ми його підтримали, особливо з огляду на ситуацію, в якій опинилися люди після кризи, викликаної епідемією. Але 277 гривень, на які підвищили мінімалку, підуть на податки і будуть з'їдені зростанням цін та комунальних тарифів", – зазначив народний депутат.

За його словами, з підвищенням мінімальної зарплати також необхідно підвищувати прожитковий мінімум і мінімальну пенсію.

"Не можна підвищувати мінімальну зарплату і при цьому нічого не робити з мінімальною пенсією. Українські пенсіонери, які і так ледве зводять кінці з кінцями, збідніють ще більше, адже підвищення мінімальної зарплати без реалізації заходів щодо розвитку економіки призведе до чергового витка зростання цін. Тому ОПЗЖ пропонує до кінця 2020 року підвищити прожитковий мінімум до 5 569 гривень, а мінімальну пенсію – до 4 500 гривень. В іншому разі нас чекає величезне зростання соціальної напруженості в країні", – підкреслив політик.

І найголовніше, зазначив Бойко, без вирішення важливих економічних питань, конкретних кроків щодо підтримки промисловості країна буде і далі занурюватися в пучину криз і боргів.

"Не кредити набирати, а створювати в країні умови для економічного зростання. Для цього потрібно давати пільги і підтримувати реальний сектор економіки, припинити зловживання на митниці, провести податкову лібералізацію. Тобто робити грамотні та дієві кроки задля порятунку вітчизняної економіки, зростання ВВП і добробуту наших громадян. Прийняти законопроекти, що запропоновані фракцією ОПЗЖ", – резюмував Юрій Бойко.

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