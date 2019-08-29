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29 серпня 2019, четвер, 00:00 9
Суспільство 2019-08-29T01:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер

Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер

Київський фунікулер
Київський фунікулер

Сьогодні, 29 серпня, о 12:00 після ремонту відновить свою роботу Київський фунікулер. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".

Так, повідомляється, що в результаті регламентних робіт на фунікулері були оновлені засоби зв'язку, підлога і стеля, відремонтовані тягові двигуни, колеса, гальма, пантографи.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня був закритий на ремонт Київський фунікулер. Планувалося відкрити його до Дня незалежності, проте ремонтні роботи закінчилися пізніше.

Раніше, 18 березня 2019 року, Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект реставрації фунікулера за 363,2 млн. гривень. Згідно з проектом реставрації, тривалість ремонтних робіт мала становити 7 місяців, а загальна вартість 363,2 млн. гривень. В тому числі на будівельні роботи виділено 46,8 млн гривень, на обладнання – 241,8 млн гривень.

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