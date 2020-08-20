Омбудсмен просить Шмигаля виділити системі освіти додаткові кошти для попередження епідемії

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля виділити системі освіти кошти на забезпечення якості і безпеки освіти в умовах пандемії коронавірусу. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Вчора я звернувся з листом до прем'єр- міністра України з пропозицією негайно винести на розгляд уряду питання про надання системі освіти цільової субвенції з державного бюджету для подолання негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на безпеку і якість освіти в Україні", - написав Горбачов. Також він зазначив, що для реалізації багатьох заходів, які повинні гарантувати надання якісної освіти та безпечних умов у навчальних закладах, потрібні додаткові кошти.

У тому числі на оплату додаткової роботи педагогів в умовах, коли пропонується зменшити кількість учнів в класах, розділивши їх на підгрупи для забезпечення санітарної дистанції; на підвищення якості інтернет-покриття і забезпечення навчальних закладів необхідним обладнанням для проведення дистанційного та / або змішаного навчання; на придбання достатньої кількості мийних, дезінфекційних і захисних засобів.

Також кошти потрібні на підвищення кваліфікації педагогів.

За словами омбудсмена місцеві бюджети зараз здійснюють таке фінансування, але їх ресурси недостатні.

На думку Горбачова, таке рішення дозволить запобігти масштабному порушенню прав учасників освітнього процесу і сприяти створення належних умов для отримання безпечної та якісної освіти в Україні.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству освіти і науки перевірити готовність шкіл до навчального року в умовах пандемії коронавірусу.

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