Удар по самолюбству киян: донецький "Шахтар" отаборяється на НСК "Олімпійському"

Незважаючи на те, що через загострення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з пандемією коронавірусу, майбутні футбольні матчі в Україні пройдуть без присутності глядачів на трибунах, в рамках першості ПФЛ, що стартує, відбуваються досить знакові події.

Згідно з повідомленню, розміщеному на порталі УАФ, комітети асоціації призначили офіційних осіб на матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги сезону-2020/2021.

Згідно з інформацією, 21 серпня в столиці України заплановано проведення 2 матчів: футболісти "Олімпіка" з Донецька будуть номінальними господарями поля в грі з київським "Динамо", а ще один клуб з Донбасу, чинний чемпіон країни "Шахтар", зіграє проти "Колоса" з Київської області.

При цьому варто зазначити, що "Динамо" проведе свій матч на клубному стадіоні, а "Шахтар" - на головній арені України - НСК "Олімпійський".

Слід нагадати, що за винятком періоду реконструкції "Оліпійського" до Євро-2012 і його підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА в 2018 році, дана спортивна арена була домашнім стадіоном для киян. Крім того, в приміщеннях спорткомплексу розміщуються музей клубу і його фан-шоп.

При цьому варто підкреслити, що НСК "Олімпійський" належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту і не є власністю якогось футбольного клубу.

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