Фінансувати зарплати журналістів місцевих ЗМІ, - антикризові пропозиції НСЖУ для Уряду

Цільову державну програму підтримки місцевих медіа пропонує запровадити Національна спілка журналістів України спільно із Українською асоціацією медіа бізнесу (УАМБ) та Асоціацією незалежних регіональних видавців (АНРВУ). Відповідна пропозиція надіслана до Міністерства культури та інформаційної політики у відповідь на запит про напрацювання для "програми з підтримки медіасфери та журналістів".

Провідні об’єднання журналістів та видавців пропонують надавати місцевим медіа (газетам та сайтам) кошти у цільовий спосіб - виключно для підвищення якості контенту ЗМІ. При цьому медіа має витрачати кошти лише на фонд оплати праці журналістів та працівників ЗМІ.

За оцінками НСЖУ та УАМБ і АНРВУ, пропонований обсяг державного фінансування такої програми цільової підтримки місцевих медіа на 2020 рік може скласти 120 мільйонів гривень. При цьому половину - 60 млн - пропонується спрямувати на підтримку 600 роздержавлених газет.

- Йдеться, насамперед, не стільки про підтримку ЗМІ, скільки про підтримку доступу українців до перевіреної місцевої інформації, - переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Професійні журналістські матеріали в місцевих медіа - це реалізація громадянами права знати та обов’язку місцевих чиновників звітувати.

При розподілі коштів на місцеві ЗМІ Мінкульту пропонують використовувати формулу "10 коп за кожного документально підтвердженого читача". Таким підтвердженням буде: для онлайн-медіа - аудиторний показник з однієї з загальновідомих систем вимірювання аудиторії (зокрема, SimilarWeb), для газет - за кожний проданий (в роздріб або за передплатою) примірник.

Окремо також пропонується за справедливими критеріями передбачити підтримку регіональних ТРК.

Оскільки програма спрямована на забезпечення виробництва якісного контенту редакціями, то місцеві ЗМІ повинні взяти на себе зобов’язання дотримуватися у свої роботі Кодексу етики українського журналіста.

В НСЖУ зазначають, що заходи із підтримки місцевих ЗМІ впроваджуються у Литві, Франції, Іспанії, Канаді, Австралії та інших країнах. Такі кроки є необхідними для України, адже за даними дослідження НСЖУ, у якому взяли участь понад 100 медіа різних типів, 82% українських редакцій через карантин зіткнулися з економічними труднощами - зокрема, суттєвою втратою рекламодавців.

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