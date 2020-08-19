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  • У липні оклад Кернеса становив 17 тис., повну суму зарплати у міськраді повідомити відмовилися
19 серпня 2020, середа, 06:00 4
Політика 2020-08-19T06:30:02+03:00
Українські Новини
У липні оклад Кернеса становив 17 тис., повну суму зарплати у міськраді повідомити відмовилися

У липні оклад Кернеса становив 17 тис., повну суму зарплати у міськраді повідомити відмовилися

Валерия Драгомирова
Геннадій Кернес, Мер Харкова, Харків, зарплата чиновників
Кернес. Фото:
Кернес. Фото: "112 Украина"

Оклад голови Харківської міської ради Геннадія Кернеса, який задекларував 20 млн гривень доходу, в липні становив 16 940 гривень.

Про це сказано у відповіді Харківської міської ради на запит Українських Новин.

Оклад першого заступника Кернеса Ігоря Терехова становив 15,5 тис. гривень.

Оклад заступника міського голови - керуючої справами виконавчого комітету міської ради Тетяни Чечетової-Терашвілі, заступника з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, заступника з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтина Лобойченка, заступника з питань правового забезпечення Марини Стаматіної, заступника з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяни Овінникової, заступника з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка, заступника з питань інфраструктури міста Євген Водовозова, заступника з питань цифрової трансформації Олега Дробота становив по 14,2 тис. гривень.

При цьому Харківська міськрада відмовилася повідомити повний розмір зарплати з надбавками.

"При розгляді запиту встановлено, що цей запит містить прохання надати доступ до персональних даних, тому такий розгляд здійснено з урахуванням приписів Закону України " Про захист персональних даних"... Не належать до інформації з обмеженим доступом лише персональні дані, зазначені в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ..." , — сказано в ньому.

Також наголошується, що тільки фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчим регулюванням права особи на збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її в таємниці.

Крім цього, Кернес подав повідомлення про суттєві зміни в свою декларацію 25 червня, в якому вказав грошовий внесок на користь політичної партії в розмірі 1,8 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, Кернес задекларував за 2019 рік доходи на загальну суму 20 млн гривень і 64 млн гривень готівкою.

Кернес має намір балотуватися в мери Харкова від "Блоку Кернеса - успішний Харків"

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