Електронні сигарети допомогли відмовитися від традиційного паління більше, ніж 20% користувачів, - дослідження

Споживання сигарет вдвічі знизилося у 52,1% курців, які брали участь у дослідженні. Після 6 місяців використання електронні сигарети допомогли відмовитися від традиційного паління більш, ніж одній п'ятій частині курців, які взяли участь у дослідженні, проведеному компанією Juul Labs.

Робота "Вплив електронних систем доставки нікотину на куріння сигарет: рандомізоване дослідження" була представлена ​​в онлайн-режимі на щорічній зустрічі вчених - учасників професійного об'єднання AcademyHealth в 2020 році.

У дослідженні взяло участь 837 респондентів, які викурювали не менше 10 сигарет щодня.

На початку дослідження респондентів розділили на три групи. Учасники першої отримали пристрій JUUL та картриджі для куріння зі смаком тютюну, друга - той самий набір, але з різними смаками, для третьої були надані друковані матеріали про шкоду куріння. Опитування учасників щодо їх звичок паління проводилося на початку дослідження і потім через 1, 3 і 6 місяців.

"Більше 20% дорослих курців повністю відмовилися від традиційних сигарет після 6 місяців користування електронними сигаретами (з концентрацією нікотину 59 мг/мл). У групі, де електронні сигарети не використовувалися, показник досяг лише 4%. Серед курців, які користувалися електронними сигаретами, але не тих, хто кинув палити остаточно, кількість викурених сигарет знизилася на 52,1% в порівнянні з 23,2% в контрольній групі", - йдеться в повідомленні компанії.

Відзначається, що до початку дослідження менше 3% його учасників висловлювали бажання кинути палити в найближчі 30 днів.

Як заявив віце-президент Juul Labs з наукових питань Марк Рубінштейн, використання картриджів JUULpod для електронних систем доставки нікотину з концентрацією нікотину 5% забезпечує ефект досить близький до паління тютюну. Таким чином, навіть ті курці, які не збиралися кидати протягом наступних 30 днів, змогли повністю відмовитися від традиційного паління.

Нагадаємо, за інформацією Центру громадського здоров'я України 62,5% курців в країні хочуть кинути, а близько 40% намагаються позбутися шкідливої ​​звички.

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