Поставлене завдання - забрати Burisma Group і передати державі, - агент НАБУ Шевченко

НАБУ виступило інструментом вилучення власності у бенефіціара Burisma Group Миколи Злочевського його газодобувного бізнесу. Про це в інтерв'ю PavlovskyNews розповів Євген Шевченко, позаштатний агент Національного антикорупційного бюро України, який виступив провокатором рекордного хабара в історії країни розміром в $ 6 млн.

За словами Євгена Шевченка, зараз стоїть мета відібрати компанію Burisma і передати її в АРМА (Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів), щоб згодом передати її в управління іншим приватним інвесторам. Крім того, Шевченко в інтерв'ю наполягає, що до Злочевського слід застосувати таку санкцію як смертна кара.

"На жаль, у нас, в Україні, її (смертної кари - Ред.) немає. Але в наших умовах - це 12 років з конфіскацією майна. Конфіскація Burisma і її передача державі. Є у нас АРМА, але повинен бути аукціон і продаж цього активу", - говорить Шевченко в інтерв'ю. Він також підтвердив, що такі санкції - це "дорожня карта" для Злочевського та узгоджена позиція детективів НАБУ. Примітно, що дане інтерв'ю Шевченко дав до засідання суду, що можна розглядати як тиск на судову систему і суддів про винесення неправомірних рішень.

Раніше в інтерв'ю censor.net.ua, Євген Шевченко також заявляв: "Компанія" Бурісма "буде конфіскована і перейде під контроль держави - принаймні мета на сьогоднішній день стоїть саме таке".

Нагадаємо, адвокат Миколи Злочевського Петро Бойко раніше прокоментував дії НАБУ. Він вважає дії Національного антикорупційного бюро України незаконними і такими, що суперечать нормам кримінально-процесуального законодавства України. Про це свідчить його заява у відповідь на повідомлення про розшук Злочевського М.В.

Адвокат стверджує, що його клієнт не приховується, про що правовим способом повідомлялося слідству.

"Після повідомлення НАБУ про необхідність Злочевського М.В. з'явитися на допит, я 21.07.2020 о 10:00 ранку повідомив керівнику групи детективів НАБУ Віталію Пісному про проживання пана Злочевського за межами України. Мною була передана слідству інформація про країну перебування і точну адресу проживання Злочевського М.В., а також інформація про те, що Злочевський Н.В. готовий співпрацювати зі слідством і давати свідчення у цій справі ", - зазначає адвокат Петро Бойко в своїй заяві. Микола Злочевський готовий співпрацювати зі слідством, його адвокат стверджує, що він не ховається.

Burisma Group є однією з найбільших приватних газодобувних компаній України з щорічним обсягом видобутку близько мільярда вуглеводнів. Компанія входить в число найбільших платників податків країни, активно інвестує у видобуток і розвиток виробництва, підтримує соціальні проекти.

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