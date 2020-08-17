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17 серпня 2020, понеділок, 14:09 145
Економіка 2020-08-17T16:15:03+03:00
Українські Новини
"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки

"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки – на третину

Тетяна Зотова
Хмельницькобленерго, Чистий прибуток
ПАО
ПАО "Хмельницкоблэнерго". Фото: depo.ua

У 1-му півріччі 2020 року чистий прибуток Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Хмельницькобленерго" збільшився в 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, середня зарплата -на 44%, сплата податків - на 32,2%.

Про це повідомила прес-служба компанії.

У 1-му півріччі 2020 року чистий прибуток "Хмельницькобленерго" практично подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 48,7 млн гривень проти 24,6 млн гривень за 6 місяців 2019 року.

При цьому, чистий дохід Товариства зріс на 11,2% з 765,1 млн гривень в 1-му півріччі 2019 року до 851, 4 млн гривень в 1-му півріччі 2020 року.

У 1-му півріччі 2020 року середня зарплата штатних співробітників "Хмельницькобленерго" зросла на 44% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 15 200 гривень проти 10 600 гривень за 6 місяців 2019 року.

Про соціальну відповідальність компанії яскраво свідчить й інший показник: за цей же період податки та збори, сплачені Товариством до державного та місцевого бюджетів, зросли на 32,2% з 200,3 млн гривень до 264,7 млн гривень.

"Двократне зростання прибутку та при збільшенні валового доходу на 11% говорить про підвищення ефективності бізнес та виробничих процесів", - прокоментував співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Як раніше заявляв в інтерв'ю в.о. генерального директора АТ "Хмельницькобленерго" Олег Козачук, стратегічними напрямки розвитку АТ "Хмельницькобленерго" є модернізація мереж та зниження втрат електроенергії, оптимізація та автоматизація бізнес-процесів, що повинно призводити до зниження собівартості послуг компанії. За його словами, отримані в результаті доходи спрямовуються на виплату дивідендів акціонерів, підвищення заробітної плати та реінвестуються у подальшу модернізацію мереж.

Середня зарплата на "ХОЕ" на 30% перевищує середню зарплату в цілому по Хмельницькій області - 15,2 тис. гривень проти 12 тис. гривень.

Довідка

АТ "Хмельницькобленерго" - державна енергопостачальна компанія - 70% акцій підприємства належать державі, інші 30% - приватним юридичним особам та фізичним особам.

АТ "Хмельницькобленерго" забезпечує передачу електроенергії в Хмельницькій області.  Компанія має частку - близько 80% на ринку електроенергії в регіоні, обслуговуючи 550 310 побутових споживачів та 20 170 комерційних і промислових клієнтів.  Населення, промислові та інші комерційні підприємства - основні клієнти, продаж яким становить 42%, 13% і 11% відповідно.

Встановлена трансформаційна потужність - 3 341 МВ-А (7 522 підстанції). АТ "Хмельницькобленерго" володіє 33 тис. км повітряних ліній та 1 500 км кабельних ліній електропередачі. Компанія налічує близько 3 560 співробітників.

Як повідомлялося раніше, чистий прибуток компанії в 2019 році склав 85,7 млн гривень, дивіденди на державну частку за 2019 рік склали близько 30 млн гривень.

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