Миру на Донбасі немає, а бідність перейшла в злидні, - Бойко про виконання обіцянок "Слуги народу"

"Слуги народу" не можуть виконати те, що обіцяли людям.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи катастрофічне падіння рейтингу влади і зростання прихильників ОП-ЗЖ, повідомляє офіційний веб-сайт ОПЗЖ.

"Ми сьогодні бачимо і відчуваємо підтримку людей. Ми розуміємо, що люди пов'язують з нами надію на зміну їхнього життя на краще. Тому, звичайно, ми хочемо перемогти. Ми як партія таке завдання собі ставимо. Тому що вважаємо, якщо ми будемо при владі, то країна відразу ж зітхне і низка соціальних і економічних питань буде вирішена", - сказав він.

Щодо падіння рейтингу керівної партії "Слуга народу", причому падіння колосального - більше ніж у два рази, то це абсолютно закономірно, - вважає опозиційний політик.

"Так обдурити виборця - не виконати жодної з ключових завдань, які обіцяли вирішити, це треба було вміти", - зазначив Співголова опозиційної фракції.

Зі слів Юрія Бойко, за рік роботи так званої монобільшості не вирішене жодне питання: немає миру на Донбасі, бідність людей перейшла у злидні, комунальні тарифи зростають, стабільності і безпеки в суспільстві немає.

"Зате у них добре виходить виконувати завдання зовнішніх господарів. Без референдуму і врахування думки громадян відкрили ринок землі, прийняли дуже "потрібний" сьогодні закон про гральний бізнес і багато таких законів, далеких від вирішення проблем людей, вони наприймали. Але мені їх особливо не шкода, шкода людей, які їм повірили і чекали, що нова влада виконає свої обіцянки. Але коли через рік побачили, що цього не сталося, ось звідси й з'явилися ці цифри по рейтингу. Люди дуже розчаровані, особливо останнім рішенням ЦВК заборонити проведення виборів в окремих ОТГ Донецької і Луганської областей. Це цинізм найвищої міри", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Політик вважає, що сьогодні потрібно вирішити кілька ключових питань - зупинити війну, припинити нестримну корупцію, викорінити непрофесіоналізм у владі і поставити людей, які знають, що робити.

"За цей рік всі побачили, наскільки страшно, коли у владі нездари і непрофесіонали, якісь гастролери. Тому дуже важливо, щоб у владу прийшли люди, які знають свою справу і вміють працювати. Працювати на країну. А ресурсів в Україні достатньо, щоб вирівняти ситуацію. У нас і промисловість ще є, слава Богу, не встигли все розтягнути, і земля хороша, і люди талановиті, й освіта у людей гідна, і все можна відновити і зробити, якщо розуміти, що і як треба робити. Тому фраза "кадри вирішують все" сьогодні дуже актуальна. І в нашій партії такі люди є", – підкреслив Співголова ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ.

Він зазначив, що своїм завданням ОП-ЗЖ бачить побудову сильної країни, з якою будуть рахуватися у світі.

"Це наша мета на загальнонаціональному рівні і в кожному регіоні України. Створити такі умови, щоб люди жили нормально, була робота, було майбутнє у людей, і вони могли пишатися своєю країною", - резюмував Юрій Бойко.

Раніше Бойко виступив на мітингу проти заборони місцевих виборів.