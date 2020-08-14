Бойко выступил на митинге против запрета местных выборов

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в митинге-протесте "Донбасс имеет право на голос!", который проходил в прифронтовом Светлодарске. Политик, комментируя решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене местных выборов в 18 объединенных территориальных общинах (ОТО) на Донбассе, заявил, что сейчас лишь оппозиция защищает конституционные права жителей Донбасса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

На многотысячный митинг, кроме местных жителей, прибыли представители Краматорска, Славянска, Святогорска, Лимана, Селидово, Бахмута, Мирнограда, Константиновки, Дружковки, Волновахи, Мариуполя и других прифронтовых городов, сел и поселков Донецкой области.

Жители Донетчины выступили против отмены выборов и потребовали от власти возобновить процесс подготовки и проведения выборов в 10 ОТО на Донетчине, которые расположены вблизи линии разграничения.

"В городах, в которых уже восстановлена мирная жизнь, людям цинично пытаются запретить выбирать местную власть. Мы будем против этого бороться и добиваться отмены этого незаконного решения. А те, кто его принял – будут нести ответственность", - заявил Юрий Бойко.

Он сообщил, что ОПЗЖ уже обратилась с заявлениями в Государственное бюро расследований о преступлении, подано исковое заявление в суд, а также зарегистрирована петиция на официальном веб-сайте Президента. Кроме того, ОПЗЖ обратилась к Президенту Зеленскому с заявлением о необходимости отменить решение ЦИК как антиконституционное и нарушающее права граждан, уволить руководителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, которые своими действиями допустили нарушение прав граждан Украины, и провести выборы в местные органы власти на всей подконтрольной Украине территории.

"Президент должен определиться с кем он – с народом Украины, или с теми, кто запрещает право на выборы 500 тыс. избирателей Донецкой и Луганской области. С теми гражданами, которые когда-то поверили ему, или с советчиками из своего офиса, которые пытаются спастись от разгромного поражения на выборах. Защитить права людей – прямая обязанность гаранта Конституции. Сейчас только оппозиция защищает конституционные права жителей Донбасса. И мы не остановимся!" - резюмировал Юрий Бойко.