Легендарна баржа з кавунами з Херсона допливла до Києва

Кавуни постачають в Київ по Дніпру на баржі вже третій рік поспіль. Фото: Facebook/ Нібулон

Кавуни постачають в Київ по Дніпру на баржі вже третій рік поспіль. Фото: Facebook/ Нібулон

Перша партія легендарних кавунів з Херсона вже прибула в Київ на баржі по Дніпру. Про це передає компанияя "Нібулон" в Facebook.

"За четверо діб несамохідне судно NBL-90 у супроводі буксира модернізованого проекту 121м "Нодарі Чантурія" з 400 тоннами херсонських кавунів прибуло в перевантажувальний термінал компанії в Переяславі-Хмельницькому. Звідси солодку ягоду вже доставлять в столичні супермаркети торгової мережі "Сільпо" підприємства "Fozzy Group", - йдеться повідомленні.

Кавуни постачають в Київ по Дніпру на баржі вже третій рік поспіль.

Кавуни постачають в Київ по Дніпру на баржі вже третій рік поспіль. Фото: Facebook/ Нібулон

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня 2018 "Нібулон" доставив першу в минулому році партію арбузов баржею в Переяслав-Хмельницький, звідки автотранспортом кавуни були доставлені в торговельні мережі Києва.

Вперше після 14-річної перерви 31 липня 2017 року баржа вирушила з Херсонської області по Дніпру до Києва. Тоді в соцмережах активно обговорюють новину, яку поширив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook про баржі з херсонськими кавунами,