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Верховна Рада і партії 2020-08-14T13:57:46+03:00
Українські Новини
Бойко виступив на мітингу проти заборони місцевих виборів

Бойко виступив на мітингу проти заборони місцевих виборів

Петро Стуженко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020, Світлодарськ
Юрій Бойко у Світлодарську. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко у Світлодарську. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час робочої поїздки до Донецької області взяв участь в мітингу-протесті "Донбас має право на голос!", який проходив у прифронтовому Світлодарську. Політик, коментуючи рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) про скасування місцевих виборів в 18 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) на Донбасі, заявив, що зараз лише опозиція захищає конституційні права мешканців Донбасу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

У багатотисячному мітингу, крім місцевих мешканців, прибули представники Краматорська, Слов'янська, Святогорська, Лиману, Селидового, Бахмута, Мирнограда, Костянтинівки, Дружківки, Волновахи, Маріуполя та інших прифронтових міст, сіл і селищ Донеччини.

Мешканці Донеччини виступили проти скасування виборів і зажадали від влади відновити процес підготовки і проведення виборів у 10 ОТГ на Донеччині, що розташовані поблизу лінії розмежування.

"У містах, в яких вже відновлено мирне життя, людям цинічно намагаються заборонити обирати місцеву владу. Ми будемо проти цього боротися і домагатися скасування цього незаконного рішення. А ті, хто його прийняв, понесуть відповідальність", - заявив Юрій Бойко.

Він розповів, що ОПЗЖ вже звернулася до Державного бюро розслідувань із заявою про вчинення злочину, подано позовну заяву до суду, а також зареєстровано петицію на веб-сайті Президента України. Крім того, ОПЗЖ звернулася до Президента Зеленського із заявою про необхідність скасувати антиконституційне рішення ЦВК, яке порушує права громадян, звільнити глав військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, які своїми діями допустили порушення прав громадян України, і провести вибори в місцеві органи влади на всій підконтрольній Україні території.

"Президент повинен визначитися з ким він - з народом України чи з тими, хто забороняє право обирати 500 тис. виборців Донецької та Луганської області. З тими громадянами, які колись повірили йому чи з радниками зі свого офісу, які намагаються врятуватися від розгромної поразки на виборах. Захистити права людей - прямий обов'язок гаранта Конституції. Зараз тільки опозиція захищає конституційні права жителів Донбасу. І ми не зупинимося!" - резюмував Юрій Бойко.

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