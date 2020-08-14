Тютюнові війни. Суд скасував арешт рахунків українських тютюнових компаній, - ЗМІ

Господарський суд м. Києва 13 серпня 2020 року задовольнив клопотання найбільших гравців тютюнового ринку про зупинення провадження у справі про стягнення штрафу з підприємств у розмірі 6,5 млрд грн. Суд також скасував забезпечувальний захід у вигляді накладення арешту на рахунки компаній, інформує потал thepage.ua.

"Компанія вітає таке рішення суду. "Бритіш Американ Тобакко" також буде надалі надавати всі матеріали для об'єктивного розгляду справи, скасування рішення Антимонопольного комітету України та встановлення істини", - повідомили у "Бритіш Американ Тобакко Україна".

На думку тютюнових виробників, прозоре функціонування судової системи є запорукою інвестиційної привабливості України.

"Ми будемо разом з державою докладати зусилля для залучення інвестицій в економіку країни, це наш спільний інтерес", - зазначили у "Бритіш Американ Тобакко".

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Києва відхилив позов "В.А.Т. - Прилуки" до АМКУ з вимогою визнати частково недійсним рішення про штраф 448,3 млн грн за порушення конкурентного законодавства від 10 жовтня 2019 року.

"Бритіш Американ Тобакко Україна" працює на ринку країни понад 25 років. Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків до бюджету України.