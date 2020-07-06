Попытки Антимонопольного комитета оштрафовать крупнейших производителей табачных изделий на 6,5 млрд грн по т.н. "Делу о картельном сговоре табачных компаний" противоречат ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом сообщает эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин.

Эксперт напомнил, что еще в 2011 г. Антимонопольный комитет предоставил все необходимые разрешения для ТК "Мегаполис-Украина" (прежнее название "Тедис") по концентрации оптовой торговли табачными изделиями.

Эти разрешения действовали до 2018 г., после того были отменены АМКУ, но восстановлены Верховным Судом Украины.

"Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать - разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г.. Выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовая продажа без разрешения "Мегаполиса" (теперь - "Тедис") в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованная, она абсурдна", - уверен Валерий Воротин.

Также эксперт отметил, что накладывая штраф, Антимонопольный комитет возбудил процессуальные требования ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Эта статья требует от АМКУ дать компаниям-производителям табачных изделий перед наложением штрафа представить свою позицию и аргументацию - этого чиновники Антимонопольного комитета не сделали.

"В соответствии с положениями ст. 255 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина признала важность надлежащего правового процесса по делам о нарушении антимонопольного права и обязалась применять свое законодательство о защите экономической конкуренции прозрачным образом и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту. К сожалению, в этом случае эти принципы были нарушены", - уверен Валерий Воротин.

Показательно, что проблемы с рассмотрением данного штрафа признают даже те, кто помогали его инициировать.

"По имеющейся у меня информации, в ходе расследования "картельного" дела были допущены нарушения, которые могут привести к отмене решения. Об этом было известно и главе АМКУ и другим государственным уполномоченным", - заявила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

Напомним, 10 октября 2019 Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штраф в размере 6,5 млрн грн на аффилированные компании "Филип Моррис", "Джей Ти Ай", "Империал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко", а также на компанию "ТЕДИС Украина". АМКУ заявил, что имел место сговор производителей, чтобы не допустить на рынок дистрибуции табачных изделий потенциальных новых участников.

Компании-производители, не согласившись с этим решением, оспаривают его в суде.