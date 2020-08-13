Бойко в Сєвєродонецьку пообіцяв боротися за право мешканців обирати собі владу

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) Юрій Бойко під час зустрічі 13 серпня з мешканцями Луганщини в Сєвєродонецьку заявив, що боротиметься за права людей, яких позбавили права голосувати та обирати місцеву владу. У поїздці регіоном Бойка супроводжують народні депутати Сергій Дунаєв та Юлій Іоффе.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

На зустріч з Юрієм Бойком приїхали мешканці Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Попаснянського, Станично-Луганського, Старобільського, Біловодського та Новоайдарського районів. У всіх до політика одне запитання: чому влада позбавила їх законних прав обирати місцеву владу.

"Єдина причина, чому це сталося, - тому що влада, не виконавши своїх обіцянок, боїться і розуміє, що її чекає колосальний провал. І він буде не лише на Донбасі, а по всій Україні. Вони обдурили людей. Немає ні миру, ні боротьби з бідністю, немає нормальних комунальних тарифів, та власне все, що обіцяв президент, йдучи до влади, він і його "слуги" не виконали", – сказав Юрій Бойко.

Він зазначив, що особливий цинізм влади у тому, що в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), де Центральна виборча комісія (ЦВК) своїм рішенням скасувала вибори, працюють підприємства, школи, лікарні, люди ходять на роботу, народжуються діти - це абсолютно мирні території.

"Жодного відношення до проблем, пов'язаних з безпекою, ці райони не мають. І забороняти людям обирати місцеву владу тут - це, звичайно, ляпас і жителям Сєвєродонецька, і Лисичанська, і Волновахи у Донецькій області", – підкреслив Юрій Бойко.

Співголова партії запевнив, що ОПЗЖ не залишить людей і надасть їм всю необхідну політичну та юридичну підтримку.

"Ми пішли до суду, ми зареєстрували заяву про вчинення злочину у Держаному бюро розслідувань (ДБР), ми зараз збираємо голоси до петиції на сайті Президента України. І будемо боротися за права людей, яких сьогодні позбавили права голосувати й обирати місцеву владу", - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, 8 серпня ЦВК на основі висновків, направлених у Комісію керівниками ВЦА Луганської та Донецької областей, прийняла Постанову, згідно з якою у 18 ОТГ місцеві вибори проходити не будуть. ОПЗЖ вважає дане рішення антиконституційним та антинародним і вимагає його скасувати.