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12 августа 2020, среда, 16:55 31
Верховная Рада и партии 2020-08-12T16:55:53+03:00
Українські Новини
Власть отменила выборы на Донбассе из-за страха проиграть, – Бойко

Власть отменила выборы на Донбассе из-за страха проиграть, – Бойко

Сергей Паламаренко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины отменить выборы местных органов власти в 18 объединенных территориальных общин (ОТО) Донецкой и Луганской областей, заявил, что власть отменила выборы на Донбассе из-за страха поражения провластной партии "Слуга народа".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"На контролируемой Украиной территории Донбасса живет примерно 2,5 млн человек. Там проходили местные выборы и в 2015 году, когда была активная фаза боевых действий, и президентские выборы, и внеочередные парламентские. То есть всё было нормально, пока 6 августа главы администраций Донецкой и Луганской областей не написали письма в ЦИК с просьбой отменить выборы в нескольких регионах. Это коснулось полумиллиона человек. Особый цинизм в том, что туда попали регионы, которые вообще не находятся на линии разграничения, как, например, Северодонецк, Лисичанск или Волноваха", – сказал Бойко.

Он отметил, что если учесть катастрофическое падение рейтинга власти на Донбассе, то ее логика абсолютно понятна.

"Они понимают, что проиграют там с разгромным результатом. Настолько разгромным, что пошли на прямое унижение избирателя, наплевали на все нормы закона, и подписали это антинародное постановление. Они показали, что люди Донбасса для них не в приоритете", – отметил политик.

Бойко подчеркнул, что это сигнал и для тех граждан, которые сегодня находятся по ту сторону линии разграничения.

"У людей теперь возникает вопрос: как можно доверять официальному Киеву, если даже на мирных территориях, где 6 лет не стреляют, где работают предприятия, больницы, школы, выборы отменили? Мало того, что власть дала пощечину людям, она еще и раскалывает страну", – подчеркнул народный депутат.

ОПЗЖ будет отстаивать право жителей Донбасса избирать своих представителей в местные органы самоуправления. Но уже сегодня на Донетчине жители прифронтовых поселков выходят на акции протеста в связи с отменой выборов. Люди поддерживают требование ОПЗЖ  провести местные выборы на всей подконтрольной территории Донбасса.

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