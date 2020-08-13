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  • Чернігівщина увійшла у Топ-5 за темпами реалізації програми Президента України "Велике будівництво"
13 серпня 2020, четвер, 10:21 366 Фото
Економіка 2020-08-13T11:15:01+03:00
Українські Новини
Чернігівщина увійшла у Топ-5 за темпами реалізації програми Президента України "Велике будівництво"

Чернігівщина увійшла у Топ-5 за темпами реалізації програми Президента України "Велике будівництво"

Ірина Дорофейчук
Прокопенко, Економіка, Чернігівська ОДА, Велике будівництво, Програма Президента України
Виконання програми Президента України
Виконання програми Президента України "Велике будівництво". Фото: cg.gov.ua

На селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов оприлюднив перелік лідерів серед регіонів за результатами виконання робіт в рамках програми Президента України "Велике будівництво", інформує портал cg.gov.ua.

Серед областей-лідерів були названі:

  1. Хмельницька – 79% реалізації;
  2. Чернівецька – 74%;
  3. Донецька – 73%;
  4. Чернігівська – 72%;
  5. Харківська – 71%.

Учасники наради розглянули питання ефективності використання коштів та ступеня готовності об'єктів інфраструктури. Особливо, дитячих садочків та шкіл - до 1 вересня залишається зовсім небагато часу. Було рекомендовано пришвидшити роботи для вчасної здачі об’єктів та посилити контроль за якістю виконання.

За словами Андрія Прокопенка, в Чернігівській області в рамках програми "Велике будівництво" проводяться будівельні та ремонтні роботи на 15 об’єктах соціальної інфраструктури: 5 шкіл, 5 садочків та 5 спортивних об’єктів, крім того проводиться повна реконструкція приймальних відділень 9 опорних лікарень, реалізується понад 60 проєктів реконструкції та будівництва доріг.

"У 2020 році в Чернігівській області плануємо відремонтувати понад 300 кілометрів доріг місцевого та національного значення, це втричі більше ніж у попередні роки. Чернігівщина серед лідерів за темпами реалізації програми Президента України "Велике будівництво", тож працюємо далі, щоб все задумане завершити вчасно", - зазначив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

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