Чернігівщина увійшла у Топ-5 за темпами реалізації програми Президента України "Велике будівництво"

На селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов оприлюднив перелік лідерів серед регіонів за результатами виконання робіт в рамках програми Президента України "Велике будівництво", інформує портал cg.gov.ua.

Серед областей-лідерів були названі:

Хмельницька – 79% реалізації; Чернівецька – 74%; Донецька – 73%; Чернігівська – 72%; Харківська – 71%.

Учасники наради розглянули питання ефективності використання коштів та ступеня готовності об'єктів інфраструктури. Особливо, дитячих садочків та шкіл - до 1 вересня залишається зовсім небагато часу. Було рекомендовано пришвидшити роботи для вчасної здачі об’єктів та посилити контроль за якістю виконання.

За словами Андрія Прокопенка, в Чернігівській області в рамках програми "Велике будівництво" проводяться будівельні та ремонтні роботи на 15 об’єктах соціальної інфраструктури: 5 шкіл, 5 садочків та 5 спортивних об’єктів, крім того проводиться повна реконструкція приймальних відділень 9 опорних лікарень, реалізується понад 60 проєктів реконструкції та будівництва доріг.

"У 2020 році в Чернігівській області плануємо відремонтувати понад 300 кілометрів доріг місцевого та національного значення, це втричі більше ніж у попередні роки. Чернігівщина серед лідерів за темпами реалізації програми Президента України "Велике будівництво", тож працюємо далі, щоб все задумане завершити вчасно", - зазначив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.