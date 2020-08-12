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12 серпня 2020, середа, 16:55 7
Верховна Рада і партії 2020-08-12T17:13:33+03:00
Українські Новини
Влада скасувала вибори на Донбасі через страх програти, – Бойко

Влада скасувала вибори на Донбасі через страх програти, – Бойко

Сергій Паламаренко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) України скасувати вибори місцевих органів влади в 18 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) Донецької та Луганської областей, заявив, що влада скасувала вибори на Донбасі через страх поразки провладної партії "Слуга народу".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"На підконтрольній Україні території Донбасу живе приблизно 2,5 млн осіб. Там проходили місцеві вибори і в 2015 році, коли була активна фаза бойових дій, і президентські вибори, і позачергові парламентські. Тобто все було нормально, доки 6 серпня голови адміністрацій Донецької і Луганської областей не написали листи до ЦВК з проханням скасувати вибори у кількох регіонах. Це рішення торкнулося півмільйона громадян. Особливий цинізм у тому, що туди потрапили регіони, які взагалі не перебувають на лінії розмежування, як, наприклад, Сєвєродонецьк, Лисичанськ чи Волноваха", - сказав Бойко.

Він зазначив, що якщо врахувати катастрофічне падіння рейтингу влади на Донбасі, то її логіка абсолютно зрозуміла.

"Вони розуміють, що програють там з розгромним результатом. Настільки розгромним, що пішли на пряме приниження виборця, наплювали на всі норми закону, і підписали цю антинародну постанову. Вони показали, що люди Донбасу для них не в пріоритеті", - зазначив політик.

Бойко підкреслив, що це сигнал і для тих громадян, які сьогодні перебувають по той бік лінії розмежування.

"У людей тепер виникає питання: як можна довіряти офіційному Києву, якщо навіть на мирних територіях, де 6 років не стріляють, де працюють підприємства, лікарні, школи, вибори скасували? Мало того, що влада дала ляпаса людям, вона ще й розколює країну", - підкреслив народний депутат.

ОПЗЖ буде відстоювати право жителів Донбасу обирати своїх представників до місцевих органів самоврядування. Але вже сьогодні на Донеччині мешканці прифронтових селищ виходять на акції протесту у зв'язку зі скасуванням виборів. Люди підтримують вимогу ОПЗЖ провести місцеві вибори на всій підконтрольній території Донбасу.

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