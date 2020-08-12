Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом

Рішенням балотуватися в мери Києва шоумен Сергій Притула ризикує повторити політичну кар'єру Святослава Вакарчука. Про це в ефірі NewsOne заявив телеведучий Дмитро Співак.

"Невже ця партія Сорос імені Голосу або Голос імені Сороса ніяк не може заспокоїтися: бере артистів в політику, там їм погано, нудно, вони повертаються, а люди знову ні з чим. Сереж, навіщо ти це зробив? Чудовий, талановитий, прекрасна людина. Які труби, яке ЖКГ, який Київ? Для чого?", - сказав Співак.

На його думку, Сергій Притула міг би стати мером столиці тільки при президенті Святославі Вакарчуку, чого в "доступному для огляду майбутньому не буде точно". І навіть в цьому випадку його каденція обернулася б для Києва втраченим часом, а для самого Притули - зіпсованою репутацією. "Затягнути фракцію "Голос", чергових соросят иепер вже до Київської ради ... Тільки заради цього, Сергій, ти псуєш прекрасну репутацію? Шоумен блискучий, талановитий, займайся цим ... Схаменися, не треба. Втратиш більше, ніж знайдеш. І пам'ятай про Славу Вакарчука", - заявив Співак.

Він також негативно оцінив перспективи висунення шоумена Олега Філімонова кандидатом в мери Одеси від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, 11 серпня на з'їзді партії "Голос" Сергій Притула об'єк-явив про рішення балотуватися на пост міського голови Києва. "Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат", - заявив майбутній кандидат. Незважаючи на відсутність політичного досвіду, Сергій Притула має близькі зв'язки з політичним ис-теблішментом. Він зять впливового донецького бізнесмена-забудовника Віктора Сопельника і свояк мільйонера, екс-регіонала і депутата Віталія Хомутинника.