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  • Disney оголосила кардинальний ребрендинг студії 20th Century Fox і має намір повністю змінити стару назву
12 серпня 2020, середа, 11:42 12
Шоу-бізнес 2020-08-12T14:00:03+03:00
Українські Новини
Disney оголосила кардинальний ребрендинг студії 20th Century Fox і має намір повністю змінити стару назву

Disney оголосила кардинальний ребрендинг студії 20th Century Fox і має намір повністю змінити стару назву

Елизавета Кесельман
Walt Disney, Ребрендинг, Disney, Кіностудія, 20th Century Fox
Кіностудія 20th Century Fox. Фото: Logoprof / Flickr
Кіностудія 20th Century Fox. Фото: Logoprof / Flickr

Всесвітньо відома компанія Disney заявила про рішення зробити ребрендинг знаменитої кіностудії 20th Century Fox. Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що від колишнього вкоріненого бренду і назви залишаться тільки цифри. Кіностудія буде називатися 20th Television.

У зв'язку зі зміною назви буде змінений і логотип студії - з нього приберуть слова Century і Fox.

Нову назву і логотип планують представити вже в нових серіалах, які будуть показувати восени. В цілому ж після придбання корпорації Fox Disney намагається виключити з усіх назв будь-яку згадка про попередню її діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, в 2017 році Walt Disney купив студію 20th Century Fox за 52,4 млрд доларів. Разом з цим компанії Disney перейшли права на популярні франшизи, куди, серед інших, входять "Люди Ікс", "Аватар", "Сімпсони".

Крім того, кінокомпанія 20th Century Fox купила права на створення фільмів за знаменитою картковою грою Magic: The Gathering. Права на зйомки студія викупила в компанії Hasbro.

А в серпні 2019 виникли труднощі з досягненням угоди з Sony Pictures стосовно зйомок фільмів про супергероя Людину-павука, що загрожувало в цілому виходом персонажа з кіновсесвіту Marvel.

 
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