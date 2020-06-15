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15 июня 2020, понедельник, 14:15 60
Политика 2020-06-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
"Уймись, соросятина". Гончарук выступил с обвинениями в адрес Шмыгаля, - СМИ

"Уймись, соросятина". Гончарук выступил с обвинениями в адрес Шмыгаля, - СМИ

Сергей Паламаренко
Гончарук, Шмыгаль
Алексей Гончарук и Денис Шмыгаль. Коллаж: strana.ua
Алексей Гончарук и Денис Шмыгаль. Коллаж: strana.ua

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскритиковал своего преемника Дениса Шмыгаля, а также нынешнее правительство. По его мнению, за последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад. Соответствующий пост Гончарук опубликовал в Facebook, информирует портал strana.ua.

"В пятницу правительство отчитывалось о 100 днях своей деятельности, пытаясь представить это как достижения и победы. На самом деле, за эти последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад. Де-факто, это были 100 дней руководства экономикой страны без всякой программы и стратегии. Что недопустимо, особенно в условиях мировой пандемии. Несогласованные, хаотичные шаги власти уже имеют свои последствия для Украины", - написал Гончарук.

По его мнению, украинское правительство показало свою бездеятельность в условиях эпидемии коронавируса. Также, Гончарук считает, что значительно пострадала отрасль энергетики.

"Энергетика работает без министра и теряет миллиарды. Фактически за эти 100 дней отрасль потеряла управляемость. Хаос в правительстве способствовал накоплению огромного долга в 20 млрд гривен, из которых 6 млрд - долг перед "Энергоатомом" и 14 млрд - перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Растет социальное напряжение в угольной и смежных отраслях", - заявил экс-премьер.

Кроме того, по мнению Гончарука, произошло сворачивание свободного рынка и переход к "протекционизму в интересах богатых за счет бедных".

"Провалена программа дешевых кредитов 5-7-9. Эта программа могла стать драйвером выхода малого и среднего бизнеса из кризиса. Однако из запланированных на 2020 год 50 000 заявок фактически выдано лишь пару сотен", - написал Гоначрук.

Он также раскритиковал правительство из-за внесенных им изменений в бюджет, нереализованной программы по созданию 500 000 рабочих мест, потерянных темпов реформ потеряно полностью.

Опубликовав свой анализ деятельности Кабмина, Алексей Гончарук столкнулся с волной критики в комментариях. Там его упрекают в неэффективной работе на посту премьера, напоминают, что он сам называл себя профаном в экономике, и даже пишут: "Уймись, соросятина".

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой из далека. В бою уже поучаствовали", - отмечает журналист Олег Арестархов.

"Так вы же были там 100 дней назад... А сейчас уже знаете как надо системно и быстро вывести страну из кризиса", - написал Василий Тишков.

"Вы за собой посмотрите, вы создали дефицит бюджета в 60 млрд... Сначала вы говорили, что вы одна команда, а теперь критикуете. Вы сами нечего не сделали, все провалили", - считает Валентин Зайцев.

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