Укрзалізниця збільшила зарплати керівництву, незважаючи на падіння перевезень

Кабінет міністрів України 27 липня 2020 року затвердив фінансовий план АТ "Українська залізниця" (далі - УЗ) на 2020 рік. До фінплану одразу ж виникло чимало зауважень. Про таке у авторські колонці на порталі thepage.ua інформує Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

"Впадає в очі зростання адміністративних витрат на 700 млн грн або майже вдвічі проти 2019 року. І це з урахуванням падіння усіх показників перевезень! Незрозумілою є й сплата податку на прибуток у сумі (2,5 млрд грн), що є більшою за безпосередній прибуток до оподаткування.

З обіцянок - уперше у фінансовому плані УЗ згадується поняття "підвищення операційної ефективності", зазначається великий перелік тем/напрямків підвищення та назви цільових показників для вимірювання результатів.

Однак фінплан УЗ на 2020 рік не містить жодної конкретної цифри та показника операційної ефективності. Саме ж "підвищення" використовується більшою мірою для обґрунтування витрат на відповідні консультаційні послуги на суму 72 млн грн. У цій критичній для УЗ ситуації залучення профільних консультантів із доступом до кращих світових практик може мати сенс.

Але тільки за однієї умови: якщо менеджмент УЗ дійсно зацікавлений у боротьбі з корупцією та підвищенні операційної ефективності, а не в імітації бурхливої діяльності та освоєнні коштів на консультаційні послуги. Ситуацію щодо ставлення менеджменту можна визначити за конкретними цифрами та показниками, які закладаються до фінплану. Візьмемо дві найбільші після оплати праці грошові статті витрат - пальне та електроенергію.

У фінплані УЗ на 2020 рік заплановано закупівлю 238 тис. тонн дизельного пального за середньорічною ціною 29,1 тис. грн за тонну (з ПДВ) - на 2% вищою, ніж 2019 року. Зрозуміло, що затверджений 27 липня 2020 року фінплан УЗ на 2020 рік починав готуватися ще 2019-го, коли таке припущення мало хоч якесь право на життя. Але в липні 2020 року така ціна дизельного пального виглядає як знущання.

Адже перед затвердженням бізнес-плану УЗ не забула скоригувати показники доходів у зв'язку з реаліями 2020 року: падіння вантажних перевезень на 5%, зниження доходів від пасажирських перевезень більш як на 50% За 7 місяців 2020 року середня оптова ціна дизельного пального в Україні склала менш ніж 20 тис. грн за тонну з ПДВ.

На приблизно такому ж рівні ціна й дотепер. Планування закупівель за ринковими цінами дозволить зменшити планові витрати на дизельне пальне на суму близько 2 млрд грн (25%). УЗ може стверджувати, що фактично купує пальне навіть нижче за середньоринкову ціну (20 тис. грн за тонну). В окремі періоди це може бути правдою.

Але величезне перевищення планової ціни над ринковою дає можливість у будь-який момент різко підвищити ціни на пальне на УЗ, зокрема й для можливої "корупційної складової". Інакше навіщо планувати ціну 29 тис. грн за ринкової у 20 тис.?

За нормою споживання дизельного пального УЗ, напевно, "попереду планети всієї", щоправда, це сумне лідерство. У фінплані УЗ на 2020 рік ця норма запланована на рівні 54 кг (на 10 тис. тоннокілометрів брутто). Для порівняння: 2018 року фактична питома витрата дизельного пального в Росії склала 28 кг, у Казахстані - 23 кг.

Не дивно, що в Україні постійно говорять про банальні крадіжки дизельного пального на всіх рівнях УЗ, а НАБУ регулярно порушує кримінальні справи за цим напрямком. Планування закупівлі пального з огляду на норму споживання хоча б 42 кг і відповідне зменшення крадіжок дозволить зменшити планові витрати ще на 1 млрд грн. Далі, у фінплані УЗ на 2020 рік заплановано закупівлю електроенергії на суму 8,4 млрд грн за середньою ціною 2,15 грн за КВт*год.

Це істотно вище за ринок - за 7 місяців 2020 року середня вартість електроенергії для промисловості склала 1,6 - 1,7 грн за КВт*год. Якщо досить консервативно припустити, що ціна електроенергії для промисловості за підсумками 2020 року не перевищить 1,8 грн за КВт*год (зараз вона є набагато нижчою), то планові витрати УЗ на електроенергію можна зменшити на 1,4 млрд грн.

Ситуація з нормами споживання електроенергії на УЗ є схожою з нормами споживання дизельного пального. Отже, за конкретними цифрами видно, що нинішній менеджмент УЗ в реальності не надто прагне до операційних поліпшень. Розраховуємо, що нове керівництво УЗ (повинні ж його колись призначити) буде націлено на боротьбу з корупцією та операційні поліпшення не на словах, а на ділі. В іншому разі жодні консультанти не допоможуть", - зазначаэ автор.