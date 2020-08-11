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11 серпня 2020, вівторок, 11:01 11
Силові структури 2020-08-11T12:00:03+03:00
Українські Новини
Секретна інформація в цукерках: співробітникові СБУ і ексвійськовому повідомили про підозру в держзраді

Секретна інформація в цукерках: співробітникові СБУ і ексвійськовому повідомили про підозру в держзраді

Елизавета Драбкина
СБУ, державна зрада, Правоохоронці
Співробітника СБУ та екс-військового затримано за підозрою в державній зраді Фото: Офіс генпрокурора
Співробітника СБУ та екс-військового затримано за підозрою в державній зраді Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді шляхом передачі секретної інформації в цукерках співробітнику Служби безпеки України і колишньому військовослужбовцю.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури в сфері нагляду у кримінальних провадженнях про військові злочини і в сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генерального прокурора співробітникові СБУ та особі, яка виконувала функції "кур'єра", повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - сказано в ньому.

За даними слідства, офіцер правоохоронних органів для виконання завдань так званих кураторів збирав відомості, що становлять державну таємницю, з метою передавання представникам спецслужби іноземної держави, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Фото: Офис генпрокурораФото: Офіс генпрокурора

Інформацію він передавав через "кур'єра" - військового пенсіонера.

Правоохоронці затримали обох при передаванні співробітником СБУ носія з секретною інформацією, захованою в цукерках, спільникові, який мав намір її вивезти за межі України.

10 серпня стосовно обох підозрюваних застосовано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без неї.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд визнав колишнього "міністра охорони здоров'я Республіки Крим" Петра Михальчевський винним у державній зраді.

Також СБУ затримала "ексзаступник міністра спорту"  "Республіки Крим" в Херсонській області.

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