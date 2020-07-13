"Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевского визнали винним у держзраді

Петро Михальчевський у Дніпровському районному суді, 18 лютого 2019 року. Фото: Ґрати

Петро Михальчевський у Дніпровському районному суді, 18 лютого 2019 року. Фото: Ґрати

Суд визнав колишнього "міністра охорони здоров'я Республіки Крим" Петра Михальчевского винним у державній зраді.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Прокуратури Криму в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 13 липня 2020, Дніпровський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури Автономної Республіки Крим і визнав колишнього "міністра охорони здоров'я Республіки Крим" Петра Михальчевского винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада у редакції від 2014)", — сказано в ньому.

Суд присудив йому 10 років позбавлення волі.

Михальчевський, будучи громадянином України, після окупації півострова у 2014 році очолив незаконно створене "Міністерство охорони здоров'я Республіки Крим" у складі "Ради міністрів Автономної Республіки Крим", надаючи таким чином допомогу в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України.

Так званий "міністр" безпосередньо брав участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на легітимізацію окупаційної влади, шляхом видання наказів та розпоряджень про діяльність зазначеного "міністерства".

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала ексзаступника міністра спорту "Республіки Крим" у Херсонській області.

Раніше Служба безпеки України затримала колишнього міністра охорони здоров'я "Республіки Крим" Петра Михальчевского в Києві.