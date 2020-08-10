Екс-нардеп Шепелев отримав перший вирок

7 серпня Деснянський районний суд м.Києва своїм рішенням визнав винним колишнього народного депутата України Олександра Шепелева в скоєнні кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України, а саме втечі з-під варти, а також в дачі хабара охоронцю за допомогу щодо здійснення втечі. Також Шепелев підозрюється у державній зраді, вбивстві та крадіжці.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

За вчинення інкримінованих йому злочинів Шепелев засуджений до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 8 500 гривень та конфіскацією всього майна.

Не виключено, що Шепелевим на цей вирок буде подана апеляційна скарга та "ставити крапку" в цій справі незабаром буде Київський апеляційний суд.

Нагадаємо, колишній народний депутат України (5-го та 6-го скликань) Шепелев був затриманий в березні 2015 року російськими правоохоронцями після того, як влітку 2014 року втік з Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШД) разом з охоронцем. Екс-нардеп був оголошений у міжнародний розшук правоохоронними органами України.

Розшукуваний екс-нардеп обвинувачувався в Україні в розкраданні коштів "Родовід Банку" і замовленні кількох убивств, зокрема, банкіра Сергія Кириченка в 2003 році та полковника Міністерства внутрішніх справ України Романа Єрохіна в 2006 році, а також у замаху на вбивство банкіра Сергія Дядечка в 2012 році.

У серпні 2016 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що стосовно Шепелева зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

8 лютого 2018 року співробітники СБУ затримали Шепелева, при ньому виявлено "посвідчення", видане так званим "Міністерством державної безпеки Донецької народної республіки" на ім'я підполковника Боруха Миколи Володимировича. При цьому самого Шепелева було сильно побито.

Як повідомляли ЗМІ, у Порошенка виявився один адвокат з обвинуваченим у вбивствах екс-нардепом Шепелевим.