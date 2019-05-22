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22 мая 2019, среда, 14:37 1922
Судебная власть 2019-05-22T14:58:27+03:00
Українські Новини
НАБУ расследует принуждение экс-депутата Рады Шепелева к даче показаний

НАБУ расследует принуждение экс-депутата Рады Шепелева к даче показаний

Шепелев. Фото: pravda.com.ua
Шепелев. Фото: pravda.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту принуждения правоохранительными органами бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева к даче показаний.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело было открыто 10 мая на выполнение решения Соломенского суда, который обязал расследовать указанные факты.

В свою очередь с заявлением в суд обратился адвокат Шепелева.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 373 (принуждение давать показания) Уголовного кодекса.

Шепелев подозревается в расхищении средств Родовид Банка и в покушении на жизнь бывшего акционера банка Дядечко. Покушение на Дядечко было совершено весной 2012 года в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, арест экс-депутата Рады Шепелева продлили.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву в организации убийства полковника Министерства внутренних дел Романа Ерохина в июле 2006 года. 8 февраля 2018 СБУ задержала Шепелева возле Киева. При задержании экс-депутат имел при себе документы "ДНР".

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