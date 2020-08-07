Юристи розкритикували судову реформу Саакашвілі, назвавши її загрозою незалежності судової влади

Комітет Асоціації правників України (АПУ) з процесуального права розкритикував концепцію судової реформи, запропоновану главою виконавчого комітету Національної ради реформ при Президенті України Міхеілом Саакашвілі. Про це йдеться в резолюції, опублікованій 6 серпня.

На думку АПУ, концепція суперечить Конституції України та є неефективною для поліпшення судоустрою. Також, на думку юристів, вона несе ризики порушення Україною зобов'язань щодо забезпечення незалежності судової влади відповідно до міжнародних стандартів і зобов'язань щодо забезпечення права на справедливий суд.

Юристи вважають, що будь-які зміни в судовій системі потребує спочатку наукового і практичного обговорення і прогнозування наслідків пропонованих змін.

При цьому в АПУ нагадують про вже "традиційну тенденцію такого реформування" і підкреслюють: спроби повторюються з кожною зміною влади в країні.

"Такі дії можна розцінювати виключно як спробу кожної наступної політичної еліти вплинути на судову владу, тим самим обмеживши її незалежність ", - йдеться в резолюції комітету АПУ.

З презентації склалося враження, що проблеми в українській судовій системі полягають саме в структурній площині: "занадто багато судів - занадто багато проблем". Але кількість судів і їх інстанційної ієрархії насправді ледве не мають визначальний вплив на доступ до правосуддя та його якість ", - вважають в АПУ.

Крім того, в разі реалізації концепції авторства Саакашвілі в асоціації прогнозують поглиблення кризи кадрового суддівського голоду і можливий колапс всієї системи правосуддя.

Юристи підкреслили, що наявність спеціалізованих судів це об'єктивна необхідність, тому запропоновані зміни, зокрема, полягають в злитті адміністративних, господарських та загальних судів, не дають відповідь на питання, як ліквідація підвищить якість правосуддя і полегшить доступ до нього. В АПУ також не підтримують пропозицію Саакашвілі ліквідувати Конституційну Україну, значно скоротити кількість суддів Верховного суду, ліквідувати Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

Як повідомляли Українські Новини, глава виконавчого комітету реформ при Президентові України Міхеіл Саакашвілі спровокував своїми заявами скандал в Грузії.