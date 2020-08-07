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07 серпня 2020, пʼятниця, 17:36 5
Верховна Рада і партії 2020-08-07T18:15:01+03:00
Українські Новини
ОТЗЖ заявила про наліт на свій дніпровський офіс – силовики безпідставно зламали двері, не пред'явивши докумен

ОТЗЖ заявила про наліт на свій дніпровський офіс – силовики безпідставно зламали двері, не пред'явивши документи

Петро Стуженко
Опозиційна платформа - За життя, Обшук, ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) повідомила, що 6 серпня, за вказівкою з Києва, співробітники Державної фіскальної служби України обшукали офіс партії в Дніпрі. Без пред'явлення документів і підстав для проведення обшуку силовики зламали двері та увірвалися до приміщення. Не виявивши нічого протизаконного, силовики під покровом ночі змушені були піти.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Слуги" стрімко втрачають довіру громадян. Тепер влада намагається силовими методами залякати своїх політичних опонентів, тисне на опозиційні телеканали. Зе-влада настільки боїться поразки, що вже не ховається за спинами радикалів. Тепер вона відкрито застосовує практику бандитських нальотів на представництва найбільшої опозиційної сили в країні", - вказано у заяві партії.

В ОПЗЖ пов'язує наліт силовиків на дніпровський офіс партії з початком виборчої кампанії.

"Ми рішуче протестуємо проти незаконних дій влади. Якщо "слуги" хочуть показати свою силу, нехай наберуться сміливості на переговорах із зовнішніми кредиторами. Припинять йти на поводі у радикалів і відновлять мир в Україні. Влада повинна демонструвати свою міць у боротьбі з економічною кризою і зубожінням українських сімей. Напади на опозицію – це неміч, боягузтво і дурість", - підкреслюється в заяві.

Партія вимагає  від влади припинити репресії проти опозиції та опозиційних засобів масової інформації. Будемо добиватися притягнення до відповідальності всіх політичних замовників і безпосередніх виконавців цього обшуку.

"Український народ не потерпить ігор в диктатуру. Поразка влади на виборах неминуча. "Опозиційна платформа - За життя" є єдиною альтернативою війні, злидням, зовнішньому управлінню і занепаду", - резюмували у заяві.

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